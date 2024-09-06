Шашлик з крилець: виходять ніжні і соковиті

УХ, ЯКІ КРИЛЬЦЯ.

Ми довго думали, чим би вас здивувати…

І от, придумали!!!

Неперевершені, ніжні, соковиті, ароматні крильця. Записуйте рецепт і дивуйте своїх близьких.

Інгредієнти:

- Курячі крила 1 кг

Для маринаду:

- Олія оливкова 3 ст. л.

- Сіль 1 ч. л.

- Коріандр 1 ч. л.

- Чилі сухий 1 ч. л.

- Часник сухий 1 ч. л.

- Імбир сухий 1 ч. л.

Соус чімічурі:

- Петрушка пучок

- Кінза пучок

- Чилі перець 1 шт.

- Олія оливкова

- Часник 2 зубчики

- Сіль 1 ч. л

- Цибуля синя 1 шт.

- Сік одного лайма

Спосіб приготування:

1. Крила розділити. Змішати все для маринаду.

2. Замаринувати крила в суміші спецій та залишити на 30 хвилин.

3. Нанизати на шампур і смажити до готовності.

4. Петрушку та кінзу подрібнити ножем.

5. Додати олію, подрібнений часник і чилі.

6. Подрібнити цибулю й додати в суміш.

7. Змастити крильця соусом

А далі можете насолоджуватися цією смакотою.