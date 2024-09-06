Шашлык из крылышек: получаются нежные и сочные

Ух, какие крылышки.

Мы долго думали, чем бы вас удивить…

И вот, придумали!!!

Непревзойденные, нежные, сочные, ароматные крылышки. Записывайте рецепт и удивляйте своих близких.

Ингредиенты:

- куриные крылья 1 кг

Для маринада:

- масло оливковое 3 ст. л.

- соль 1 ч. л.

- кориандр 1 ч. л.

- Чили сухой 1 ч. л.

- чеснок сухой 1 ч. л.

- имбирь сухой 1 ч. л.

Соус чимичури:

- Петрушка пучок

- Кинза пучок

- Чили перец 1 шт.

- масло оливковое

- чеснок 2 зубчика

- соль 1 ч. л

- лук синий 1 шт.

- сок одного лайма

Способ приготовления:

1. Крылья разделить. Смешайте все для маринада.

2. Замариновать крылья в смеси специй и оставить на 30 минут.

3. Нанизать на шампур и жарить до готовности.

4. Петрушку и кинзу измельчить ножом.

5. Добавить масло, измельченный чеснок и чили.

6. Измельчить лук и добавить в смесь.

7. Смазать крылышки соусом

А дальше можете наслаждаться этой вкуснотой.