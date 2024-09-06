Шашлык из крылышек: получаются нежные и сочные
Ух, какие крылышки.
Мы долго думали, чем бы вас удивить…
И вот, придумали!!!
Непревзойденные, нежные, сочные, ароматные крылышки. Записывайте рецепт и удивляйте своих близких.
Ингредиенты:
- куриные крылья 1 кг
Для маринада:
- масло оливковое 3 ст. л.
- соль 1 ч. л.
- кориандр 1 ч. л.
- Чили сухой 1 ч. л.
- чеснок сухой 1 ч. л.
- имбирь сухой 1 ч. л.
Соус чимичури:
- Петрушка пучок
- Кинза пучок
- Чили перец 1 шт.
- масло оливковое
- чеснок 2 зубчика
- соль 1 ч. л
- лук синий 1 шт.
- сок одного лайма
Способ приготовления:
1. Крылья разделить. Смешайте все для маринада.
2. Замариновать крылья в смеси специй и оставить на 30 минут.
3. Нанизать на шампур и жарить до готовности.
4. Петрушку и кинзу измельчить ножом.
5. Добавить масло, измельченный чеснок и чили.
6. Измельчить лук и добавить в смесь.
7. Смазать крылышки соусом
А дальше можете наслаждаться этой вкуснотой.