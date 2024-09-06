Шашлик з крилець: виходять ніжні і соковиті
УХ, ЯКІ КРИЛЬЦЯ.
Ми довго думали, чим би вас здивувати…
І от, придумали!!!
Неперевершені, ніжні, соковиті, ароматні крильця. Записуйте рецепт і дивуйте своїх близьких.
Інгредієнти:
- Курячі крила 1 кг
Для маринаду:
- Олія оливкова 3 ст. л.
- Сіль 1 ч. л.
- Коріандр 1 ч. л.
- Чилі сухий 1 ч. л.
- Часник сухий 1 ч. л.
- Імбир сухий 1 ч. л.
Соус чімічурі:
- Петрушка пучок
- Кінза пучок
- Чилі перець 1 шт.
- Олія оливкова
- Часник 2 зубчики
- Сіль 1 ч. л
- Цибуля синя 1 шт.
- Сік одного лайма
Спосіб приготування:
1. Крила розділити. Змішати все для маринаду.
2. Замаринувати крила в суміші спецій та залишити на 30 хвилин.
3. Нанизати на шампур і смажити до готовності.
4. Петрушку та кінзу подрібнити ножем.
5. Додати олію, подрібнений часник і чилі.
6. Подрібнити цибулю й додати в суміш.
7. Змастити крильця соусом
А далі можете насолоджуватися цією смакотою.