Секрети щастя після 50: від яких бажань варто відмовитися для спокійного життя

Відомий китайський філософ Лао-Цзи назвав чотири бажання, які людина повинна залишити за порогом свого п’ятдесятиріччя для досягнення гармонії та щастя у другій половині свого життя.

Команда UAportal спільно з ТСН розповідає, чого не варто бажати після п’ятдесяти.

Яких бажань варто позбутися після 50: китайська мудрість

Бажання помститися. Ті, хто розповсюджують злобу, зрештою відчують її на собі. Китайський мислитель Лао-Цзи наголошував на важливості не опускатися до рівня кривдника, оскільки він згодом зазнає самопокарання. А прагнення до помсти буде лише роз’їдати зсередини того, хто тримає образу в своєму серці.

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Прагнення до накопичення та володіння. Лао-Цзи вважав, що справжнім багатством є задоволення від поточного моменту, коли людина починає істинно цінувати життя. В той час як інші, прагнучи до збільшення своїх володінь, виснажують себе, немов гризуни в колесі. Життя не слід перетворювати на нескінченний пошук матеріальних благ, які можуть стати непотрібними, адже витрачений час – це ресурс, який вже не відновити.

Прагнення все встигнути. Життя може промайнути повз, якщо ми намагаємося встигнути занадто багато. Лао-Цзи радить брати приклад з природи, яка не поспішає, проте досягає всього необхідного.

Прагнення відповідати чужим очікуванням. Залежність від думки оточуючих може перетворити життя на невимовні муки. Не слід оцінювати особистий успіх через призму схвалення чи осуду інших. Людина, що є самодостатньою, не потребує зовнішніх оцінок і живе своїм життям, не зважаючи на думку інших.

Нагадаємо, раніше ми писали про 5 практичних порад, які допоможуть вам стати найщасливішою людиною.

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