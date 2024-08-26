Секреты счастья после 50: от каких желаний стоит отказаться для спокойной жизни

Известный китайский философ Лао-Цзы назвал четыре желания, которые человек должен оставить за порогом своего пятидесятилетия для достижения гармонии и счастья во второй половине своей жизни.

Команда UAportal совместно с ТСН рассказывает, чего не стоит желать после пятидесяти.

От каких желаний стоит избавиться после 50: китайская мудрость

Желание отомстить. Те, кто распространяют злобу, в конце концов почувствуют ее на себе. Китайский мыслитель Лао-Цзы отмечал важность не опускаться до уровня обидчика, поскольку он впоследствии испытает самонаказание. А стремление к мести будет только разъедать изнутри того, кто держит обиду в своем сердце.

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Стремление к накоплению и обладанию. Лао-Цзы считал, что истинным богатством является удовлетворение от текущего момента, когда человек начинает истинно ценить жизнь. В то время как другие, стремясь к увеличению своих владений, истощают себя, словно грызуны в колесе. Жизнь не следует превращать в бесконечный поиск материальных благ, которые могут стать ненужными, ведь потраченное время – это ресурс, который уже не восстановить.

Стремление все успеть. Жизнь может пронестись мимо, если мы пытаемся успеть слишком много. Лао-Цзы советует брать пример с природы, которая не спешит, однако достигает всего необходимого.

Стремление соответствовать чужим ожиданиям. Зависимость от мнения окружающих может превратить жизнь в неописуемые мучения. Не следует оценивать личный успех через призму одобрения или осуждения других. Человек, который является самодостаточным, не нуждается во внешних оценках и живет своей жизнью, не обращая внимания на мнение других.

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