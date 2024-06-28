Секрети приготування лисичок

Лисички — прекрасний літній дар природи! Скажіть, любите ж?

Обирайте тільки свіжі і не зів’ялі гриби. Зазвичай лисичка щільна, жовта, як лимон або помаранчева. Без черв’ячків всередині, або трохи поїдена лісовими мешканцями — таку я беру.

Попри деяку гіркоту, лисички не потрібно замочувати. Достатньо добре промити у великій кількості води. Іноді лисички містять пісок, який складно вимити.

Мій секрет: вже промиті лисички я посипаю борошном, прямо на пластинки, і обережно розподіляю його по грибах. Даю постояти хвилин 10 і промиваю у великому ситі або друшляку. Борошно набухає, і коли його видаляємо, воно "забирає" з собою дрібний пил (пісочок)

Смажити лисички найкраще на великому вогні в один шар на сталевій або антипригарній пательні.

Налив олії, розігрів - кинув лисички, дав їм підсмажитись з однієї сторони, тільки після цього перемішую і трішки солю.

Не висмажуйте сильно!

Якщо перемішувати будь-які гриби з самого початку або класти товстий шар, вони випустять сік, пристануть і погано обсмажаться.

Відварювати лисички заздалегідь не потрібно!

Коли гриби обсмажені, відкидаю їх на сито, на пательню додаю подрібнений часник, трохи зменшую вогонь і смажу ще приблизно 30 секунд, додаю гриби, солю, перчу і додаю рублену петрушку, чебрець або орегано, шматок вершкового масла, секунд 10 прогріваю і знімаю.

Лисички зберігаються у мене в боксі в холодильнику днів 5-7 Коли вони мені потрібні, злегка прогріваю прямо на сковороді і готово! Використовую такі гриби для приготування соусів, в будь-яку пасту, ризотто, як додатковий гарнір до будь-якої гарячої страви — хоч біла риба, хоч м’ясо або просто навіть до відвареної чи смаженої картоплі.

Лисички добре поєднуються зі смаженим лісовим горіхом або з молодою картоплею та сметаною і кропом - так мій дідусь робив і їли їх зі шматком українського хлібу.