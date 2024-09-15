Зробить страви більш пікантними: рецепт маринованого пекучого перцю

Хто б міг подумати, що гострий перець може бути таким ніжним і приємним на смак? Маринований халапеньйо — це справжня знахідка для любителів пікантних страв. Його м'яка гострота, солодкувата кислинка і ароматні трави ідеально доповнюють будь-яку страву. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

10 шт. перцю халапеньйо (або чилі)

180 мл білого винного або яблучного оцту

180 мл води

1 ст. л. морської солі

2 ст. л. цукру

1 зубчик часнику

1 ч. л. сушеного орегано

1/2 ч. л. насіння гірчиці

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Покрокова інструкція:

Ретельно вимийте перець і наріжте його кружальцями. Не обов'язково видаляти насіння, якщо ви любите більш гострий смак. Змішайте в каструлі воду, оцет, сіль, цукор, орегано і насіння гірчиці. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи, щоб цукор і сіль повністю розчинилися. Щільно укладіть кільця перцю в стерилізовані банки, чергуючи їх з пластинками часнику. Залийте перець гарячим маринадом, залишаючи невеликий простір до верху банки. Закрийте банки кришками і переверніть їх догори дном. Залишіть остигати до кімнатної температури, укутавши ковдрою. Після повного охолодження перемістіть банки в холодильник.

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