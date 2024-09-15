Зробить страви більш пікантними: рецепт маринованого пекучого перцю
Хто б міг подумати, що гострий перець може бути таким ніжним і приємним на смак? Маринований халапеньйо — це справжня знахідка для любителів пікантних страв. Його м'яка гострота, солодкувата кислинка і ароматні трави ідеально доповнюють будь-яку страву. Про це пише Shuba.
Інгредієнти:
- 10 шт. перцю халапеньйо (або чилі)
- 180 мл білого винного або яблучного оцту
- 180 мл води
- 1 ст. л. морської солі
- 2 ст. л. цукру
- 1 зубчик часнику
- 1 ч. л. сушеного орегано
- 1/2 ч. л. насіння гірчиці
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Покрокова інструкція:
- Ретельно вимийте перець і наріжте його кружальцями. Не обов'язково видаляти насіння, якщо ви любите більш гострий смак.
- Змішайте в каструлі воду, оцет, сіль, цукор, орегано і насіння гірчиці. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи, щоб цукор і сіль повністю розчинилися.
- Щільно укладіть кільця перцю в стерилізовані банки, чергуючи їх з пластинками часнику.
- Залийте перець гарячим маринадом, залишаючи невеликий простір до верху банки.
- Закрийте банки кришками і переверніть їх догори дном. Залишіть остигати до кімнатної температури, укутавши ковдрою.
- Після повного охолодження перемістіть банки в холодильник.
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