Сделает блюда более пикантными: рецепт маринованного жгучего перца

Кто бы мог подумать, что острый перец может быть таким нежным и приятным по вкусу? Маринованный халапеньо – это настоящая находка для любителей пикантных блюд. Его мягкая острота, сладковатая кислинка и ароматные травы идеально дополняют любое блюдо. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

10 шт. перца халапеньо (или чили)

180 мл белого винного или яблочного уксуса

180 мл воды

1 ст. л. морской соли

2 ст. л. сахара

1 зубчик чеснока

1 ч. л. сушеного орегано

1/2 ч. л. семена горчицы

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Пошаговая инструкция:

Тщательно вымойте перец и нарежьте его кружочками. Не обязательно удалять семена, если вы любите более острый вкус. Смешайте в кастрюле воду, уксус, соль, сахар, орегано и семена горчицы. Доведите до кипения, постоянно помешивая, чтобы сахар и соль полностью растворились. Плотно уложите кольца перца в стерилизованные банки, чередуя их с пластинками чеснока. Залейте перец горячим маринадом, оставляя небольшое пространство вверх банки. Закройте банки крышками и переверните их вверх дном. Оставьте остывать до комнатной температуры, укутав одеялом. После полного охлаждения переместите банки в холодильник.

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