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Зробить страви більш пікантними: рецепт маринованого пекучого перцю

Ціхоцька Марія

Зробить страви більш пікантними: рецепт маринованого пекучого перцю
Маринований халапеньйо — це справжня знахідка для любителів пікантних страв

Хто б міг подумати, що гострий перець може бути таким ніжним і приємним на смак? Маринований халапеньйо — це справжня знахідка для любителів пікантних страв. Його м'яка гострота, солодкувата кислинка і ароматні трави ідеально доповнюють будь-яку страву. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

  • 10 шт. перцю халапеньйо (або чилі)
  • 180 мл білого винного або яблучного оцту
  • 180 мл води
  • 1 ст. л. морської солі
  • 2 ст. л. цукру
  • 1 зубчик часнику
  • 1 ч. л. сушеного орегано
  • 1/2 ч. л. насіння гірчиці

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Покрокова інструкція:

  1. Ретельно вимийте перець і наріжте його кружальцями. Не обов'язково видаляти насіння, якщо ви любите більш гострий смак.
  2. Змішайте в каструлі воду, оцет, сіль, цукор, орегано і насіння гірчиці. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи, щоб цукор і сіль повністю розчинилися.
  3. Щільно укладіть кільця перцю в стерилізовані банки, чергуючи їх з пластинками часнику.
  4. Залийте перець гарячим маринадом, залишаючи невеликий простір до верху банки.
  5. Закрийте банки кришками і переверніть їх догори дном. Залишіть остигати до кімнатної температури, укутавши ковдрою.
  6. Після повного охолодження перемістіть банки в холодильник.

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