Вважалась вимерлою понад 150 років: на території США помітили пухнасту істоту (фото)

До початку XX століття куниці повністю зникли з багатьох штатів США, проте нині вчені фіксують їхнє тріумфальне повернення. Дослідники повідомили, що вид, який понад 150 років відсутній у лісах Огайо, знову з’явився.

Співробітники природоохоронних організацій уперше за століття зафіксували куницю на камеру спостереження за дикою природою. Про це пише Gizmodo..

Представники Cleveland Metroparks детально описали цей випадок: запис було зроблено минулого року, і це перше підтверджене спостереження тварини в місцевих лісах з 1800-х років, коли популяції куниць були винищені. Вчені вважають, що повернення ссавця свідчить про успіхи програм із збереження природи в Огайо та сусідніх штатах.

Куниця, відома як Pekania pennanti або Martes pennanti, належить до родини куні, куди входять також ласки, видри та борсуки. Ці деревні хижаки переважно харчуються кроликами, птахами та іншими дрібними тваринами. Вони навіть здатні полювати на дикобразів, що робить їхні мисливські навички доволі унікальними.

Сьогодні куниці широко поширені у північних лісах Північної Америки, але раніше їхній ареал охоплював значно більші території США. У XIX–XX століттях їх чисельність у таких штатах, як Огайо, була різко скорочена через надмірне полювання та вирубку лісів.

До середини 1950-х років у багатьох регіонах було запроваджено обмеження на полювання, що дозволило тваринам вижити. Зараз загальна популяція куниць досить велика, хоча деякі райони США вони ще не освоїли, що робить їхнє нещодавнє повернення до Огайо особливо важливим.

Куниця не єдина тварина, яка повертається в регіон. Схожі відновлювальні тенденції спостерігаються серед видр, рисей та лебедів-сорок. Це підкреслює значення охорони лісів, водно-болотних угідь і природних територій, зокрема в рамках програми Cleveland Metroparks, для підтримки здорових екосистем.

