Саронг, піжамні та лляні: топ найтрендовіших моделей штанів літа - 2024

Літо 2024 диктує нові правила моди, і штани не стали винятком. Цього сезону дизайнери роблять ставку на комфорт, легкість та елегантність, пропонуючи широкий спектр трендових моделей, які підкреслять вашу красу та індивідуальність. Про це пише Радіотрек.

Лляні штани – must-have літа 2024

У спекотні літні дні лляні штани стануть справжнім порятунком. Їхні натуральні волокна забезпечують чудову вентиляцію, даючи відчуття прохолоди та комфорту протягом усього дня. Наймодніші моделі лляних штанів цього сезону – з максимально широкими штанинами, які підкреслять свободу рухів та легкість образу.

Віддавайте перевагу бежевим, білим, сірим та коричневим відтінкам, а також пастельним тонам, які чудово поєднуються з яскравими аксесуарами та контрастним верхом.

Широкі класичні штани – елегантність на кожен день

Для тих, хто шукає універсальний варіант на будь-яку подію, ідеально підійдуть широкі класичні штани. Ця модель чудово підходить для створення неформальних образів, а також для ділових зустрічей, якщо поєднувати її з блузкою або сорочкою. При виборі класичних штанів зверніть увагу на високу талію, яка візуально подовжить ноги та підкреслить талію.

Що стосується кольорів, то тут панує свобода вибору. Білий, бежевий, сірий, коричневий, а також насичені відтінки синього та бордового – всі ці кольори будуть актуальними влітку 2024.

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Піжамні штани – тренд, який не здає позицій

Піжамний стиль не втрачає актуальності й цього літа. Обирайте піжамні комплекти з легких тканин, які дають відчуття комфорту та затишку. Можна також поєднувати піжамні штани з іншим верхом, наприклад, з футболкою, топом або сорочкою, створюючи оригінальні та стильні образи.

Штани-саронг – екзотика у вашому гардеробі

Штани-саронг – це незвичайна модель, яка поєднує в собі елементи штанів та спідниці. Цього сезону вони стануть справжнім хітом, адже дозволяють створити жіночні та елегантні образи з ноткою екзотики.

Штани-саронг можуть бути однотонними або з цікавими принтами. Їх можна поєднувати з топами, футболками, сорочками, а також з жакетами та кардиганами.

Нагадаємо, ми вже писали, про топ-5 трендових спідниць літа-2024.

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