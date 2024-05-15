Квітковий принт, довжина максі, мереживо: топ-5 трендових спідниць літа-2024

Літо вже ступає на поріг, а це значить, що пора оновлювати гардероб. І якщо ви шукаєте нову спідницю, яка не лише підкреслить вашу красу, але й буде в тренді, то вам пощастило! Сезон 2024 готує нам справжній калейдоскоп стильних фасонів, серед яких кожна модниця знайде щось для себе. Про це пише Радіотрек.

Плісе: вічна класика

Хоч дехто і пророкує занепад популярності складок, на подіумах світових столиць моди знову панують плісировані спідниці. Цього літа вони представлені у найрізноманітніших варіаціях: від мінімалістичних однотонних моделей до яскравих принтованих шедеврів.

Максі: елегантність та комфорт

Довгі спідниці з легких, натуральних тканин – льону, шовку, бавовни – стануть справжнім порятунком у спекотні літні дні. Вони не лише подарують вам комфорт, але й підкреслять вашу жіночність та елегантність. Поєднуйте їх з майками, бралетами, хустками та створіть неповторні образи.

Читайте також: Три літні варіанти взуття, які візуально подовжують ноги та створюють більш стрункий образ

Квіткова феєрія

Квіткові принти – must-have літнього сезону. Неважливо, яку форму чи матеріал ви оберете, будь-яка квітчаста спідниця зробить ваш образ стильним та трендовим.

Мереживо: спокуса та ніжність

Прозорість все ще в моді, але цього року дизайнери пропонують нам не оголюватися повністю, а лише трохи натякнути на красу під мереживним полотном. Мереживні спідниці виглядають дуже жіночно, романтично та трохи загадково.

Торочки: грайливість та динаміка

Бахрома у всіх її проявах – ще один тренд, який не можна ігнорувати. Спідниці з торочками додадуть вашому образу динамічності, грайливості та підкреслять ваш неординарний стиль.

Обираючи спідницю цього літа, не бійтеся експериментувати! Поєднуйте різні фасони, кольори та фактури, адже мода 2024 дарує нам безмежні можливості для самовираження.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Нагадаємо, ми вже писали, який одяг можна позичити у чоловіка, щоб виглядати стильно.