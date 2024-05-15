Цветочный принт, длина макси, кружево: топ-5 трендовых юбок лета-2024.

Лето уже идет на порог, а это значит, что пора обновлять гардероб. И если вы ищете новую юбку, которая не только подчеркнет вашу красоту, но и будет в тренде, вам повезло! Сезон 2024 года готовит нам настоящий калейдоскоп стильных фасонов, среди которых каждая модница найдет что-то для себя. Об этом пишет Радиотрек.

Плиссе: вечная классика

Хотя некоторые и предсказывают упадок популярности складок, на подиумах мировых столиц моды снова господствуют плиссированные юбки. Этим летом они представлены в самых разных вариациях: от минималистических однотонных моделей до ярких принтованных шедевров.

Макси: элегантность и комфорт

Длинные юбки из легких, натуральных тканей – льна, шелка, хлопка – станут настоящим спасением в жаркие летние дни. Они не только подарят вам комфорт, но и подчеркнут вашу женственность и элегантность. Сочетайте их с майками, бралетами, платками и создайте неповторимые образы.

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Цветочная феерия

Цветочные принты – must-have летнего сезона. Неважно, какую форму или материал вы выберите, любая цветастая юбка сделает ваш образ стильным и трендовым.

Кружево: соблазн и нежность

Прозрачность все еще в моде, но в этом году дизайнеры предлагают нам не обнажаться полностью, а лишь чуть-чуть намекнуть на красоту под кружевным полотном. Кружевные юбки выглядят очень женственно, романтично и немного загадочно.

Торочки: игривость и динамика

Бахрома во всех проявлениях – еще один тренд, который нельзя игнорировать. Юбки с тарочками придадут вашему образу динамичности, игривости и подчеркнут ваш неординарный стиль.

Выбирая юбку этим летом, не бойтесь экспериментировать! Сочетайте различные фасоны, цвета и фактуры, ведь мода 2024 года дарит нам безграничные возможности для самовыражения.

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