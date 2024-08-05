Ретроградний Меркурій з 5 по 28 серпня: що можна і заборонено робити

З 5 серпня по 28 серпня 2024 року ми зіткнемося з ретроградним Меркурієм. Періоди ретроградного Меркурія часто оточені ореолом містики та побоювань. Багато хто пов'язує з цим явищем безліч неприємностей: від технічних збоїв до проблем у особистому житті. Але чи дійсно ретроградний Меркурій такий негативний, як його малюють? Давайте розберемося детальніше. Про це пише Фокус.

Що таке ретроградний Меркурій?

Ретроградність Меркурія – це оптична ілюзія, яка виникає внаслідок різної швидкості руху Землі та Меркурія навколо Сонця. З Землі нам здається, що Меркурій рухається назад по своїй орбіті. Цей ефект ніяк не впливає на фізичні закони Всесвіту і не є причиною будь-яких катастроф.

Міфи та реальність про ретроградний Меркурій:

Вплив на техніку: Часто стверджують, що під час ретроградного Меркурія частіше ламається техніка. Наукових підтверджень цьому немає. Швидше за все, це пов'язано з тим, що люди просто звертають більшу увагу на такі події.

Часто стверджують, що під час ретроградного Меркурія частіше ламається техніка. Наукових підтверджень цьому немає. Швидше за все, це пов'язано з тим, що люди просто звертають більшу увагу на такі події. Проблеми в комунікації: Дійсно, під час ретроградного Меркурія можуть виникати непорозуміння, але це скоріше пов'язано з тим, що люди стають більш заклопотаними і менш уважними до деталей.

Дійсно, під час ретроградного Меркурія можуть виникати непорозуміння, але це скоріше пов'язано з тим, що люди стають більш заклопотаними і менш уважними до деталей. Негативний вплив на особисте життя: Немає жодних наукових доказів того, що ретроградний Меркурій може впливати на стосунки між людьми.

Немає жодних наукових доказів того, що ретроградний Меркурій може впливати на стосунки між людьми. Збільшення кількості ДТП: Збільшення кількості ДТП, як правило, пов'язане з іншими факторами, такими як погодні умови, стан доріг, людський фактор тощо.

Що можна робити під час ретроградного Меркурія?

Не варто панікувати і очікувати найгіршого.

Перевіряйте інформацію кілька разів, особливо якщо вона стосується важливих рішень.

Ретроградний Меркурій – гарний час для того, щоб завершити розпочаті раніше проекти.

Приділіть час самоосвіті, медитації або іншим заняттям, які допомагають вам розслабитися і відновити сили.

Чого не можна робити під час ретроградного Меркурія:

підписувати важливі документи без ретельної перевірки;

запускати нові проєкти, які можуть зіткнутися з перешкодами;

купувати нову техніку та електроніку через можливі неполадки;

починати нові комунікації;

планувати тривалі поїздки;

здійснювати важливі угоди;

вступати в шлюб;

влаштовуватися на нову роботу;

вирушати в далеку дорогу;

іти на медичні або косметичні процедури, якщо це може потерпіти;

брати або давати в борг.

Ретроградний Меркурій – це цікаве астрономічне явище, але не варто надавати йому занадто великого значення. На наше життя більше впливають реальні події та наші власні дії, ніж рух планет.

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