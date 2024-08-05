Ретроградный Меркурий с 5 по 28 августа: что можно и запрещено делать

С 5 августа по 28 августа 2024 г. мы столкнемся с ретроградным Меркурием. Периоды ретроградного Меркурия зачастую окружены ореолом мистики и опасений. Многие связывают с этим явлением множество неприятностей: от технических сбоев до проблем в личной жизни. Но действительно ли ретроградный Меркурий так отрицательный, как его рисуют? Давайте разберемся поподробнее. Об этом пишет Фокус.

Что такое ретроградный Меркурий?

Ретроградность Меркурия – это оптическая иллюзия, возникающая вследствие разной скорости движения Земли и Меркурия вокруг Солнца. С Земли нам кажется, что Меркурий двигается назад по своей орбите. Этот эффект никак не влияет на физические законы Вселенной и не является причиной каких-либо катастроф.

Мифы и реальность о ретроградном Меркурии:

Воздействие на технику: Часто утверждают, что во время ретроградного Меркурия чаще ломается техника. Научных доказательств этому нет. Скорее всего, это связано с тем, что люди просто обращают больше внимания на такие события.

Проблемы в коммуникации: Действительно, во время ретроградного Меркурия могут возникать недоразумения, но это скорее связано с тем, что люди становятся озабоченнее и менее внимательны к деталям.

Действительно, во время ретроградного Меркурия могут возникать недоразумения, но это скорее связано с тем, что люди становятся озабоченнее и менее внимательны к деталям. Негативное влияние на личную жизнь: Нет никаких научных доказательств того, что ретроградный Меркурий может влиять на отношения между людьми.

Нет никаких научных доказательств того, что ретроградный Меркурий может влиять на отношения между людьми. Увеличение количества ДТП: Увеличение количества ДТП обычно связано с другими факторами, такими как погодные условия, состояние дорог, человеческий фактор и т.д.

Что можно делать во время ретроградного Меркурия?

Не стоит паниковать и ожидать худшего.

Проверяйте информацию несколько раз, особенно если это касается важных решений.

Ретроградный Меркурий – хорошее время для того, чтобы завершить начатые ранее проекты.

Уделите время самообразованию, медитации или другим занятиям, помогающим вам расслабиться и восстановить силы.

Чего нельзя делать во время ретроградного Меркурия:

подписывать важные документы без тщательной проверки;

запускать новые проекты, которые могут столкнуться с препятствиями;

покупать новую технику и электронику из-за возможных неполадок;

начинать новые коммуникации;

планировать длительные поездки;

совершать важные соглашения;

вступать в брак;

устраиваться на новую работу;

отправляться в дальний путь;

идти на медицинские или косметические процедуры, если это может потерпеть;

брать или давать взаймы.

Ретроградный Меркурий – это любопытное астрономическое явление, но не стоит придавать ему слишком большого значения. На нашу жизнь больше влияют реальные события и наши собственные действия, чем движение планет.

Напомним, черные дыры Звезды Смерти устремляют струи на новые цели.

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