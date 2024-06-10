Рідкісна репродуктивна хвороба: науковці пояснили, чи могла самка ската народити від акули (відео)

Акваріум Лабораторії акул і скатів у Хендерсонвіллі, штат Північна Кароліна, розгадав таємницю, яка тримала в напрузі їхніх співробітників – тут завагітніла самка ската Шарлотта, яка тривалий час проживала без самця. Вона плавала в акваріумі лише з акулами.

У лютому 2024 року команда акваріума оголосила, що їхня самка ската Шарлотта вагітна, попри те, що в акваріумі не було самців скатів. Це незвичне явище породило численні теорії, включаючи можливість запліднення акулою або партеногенезу – незаймане народження, що є формою нестатевого розмноження.

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Однак після проведення тестів команда виявила сумну правду: у Шарлотти розвинулася рідкісна репродуктивна хвороба. "Це дійсно сумний і несподіваний розвиток подій", – написала команда акваріума в Facebook.

Хоча деталі хвороби не розголошуються, команда запевнила, що вони зосереджені на здоров'ї та добробуті Шарлотти. Вони співпрацюють з ветеринарами та фахівцями, щоб краще зрозуміти хворобу та можливі варіанти лікування.

Заява акваріума щодо ската Шарлотти. Джерело: facebook.com/teamecco Заява акваріума щодо ската Шарлотти. Джерело: facebook.com/teamecco

Попри сумний поворот подій, команда сподівається, що випадок Шарлотти принесе користь науці та допоможе іншим скатам у майбутньому.

Нагадаємо, у лютому 2024 року персонал акваріума в Північній Кароліні помітив, що самка ската завагітніла, попри те, що в її акваріумі не було самця.

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