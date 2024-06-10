Редкая репродуктивная болезнь: ученые объяснили, могла ли самка ската родить от акулы (видео)

Аквариум Лаборатории акул и скатов в Хендерсонвилле, штат Северная Каролина, разгадал тайну, которая держала в напряжении их сотрудников – здесь забеременела самка ската Шарлотта, долгое время проживавшая без самца. Она плавала в аквариуме только с акулами.

В феврале 2024 года команда аквариума объявила, что их самка ската Шарлотта беременна, несмотря на то, что в аквариуме не было самцов скатов. Это необычное явление породило многочисленные теории, включая возможность оплодотворения акулой или партеногенеза – девственное рождение, являющееся формой неполого размножения.

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Однако после проведения тестов команда обнаружила печальную правду: у Шарлотты развилась редкая репродуктивная болезнь. "Это действительно грустное и неожиданное развитие событий", - написала команда аквариума в Facebook.

Хотя детали болезни не разглашаются, команда заверила, что они сосредоточены на здоровье и благополучии Шарлотты. Они сотрудничают с ветеринарами и специалистами, чтобы лучше понять болезнь и возможные варианты лечения.

Заявление аквариума относительно ската Шарлотты. Источник: facebook.com/teamecco

Несмотря на грустный поворот событий, команда надеется, что случай Шарлотты принесет пользу науке и поможет другим скатам в будущем.

Напомним, в феврале 2024 года персонал аквариума в Северной Каролине заметил, что самка ската забеременела, несмотря на то, что в ее аквариуме не было самца.

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