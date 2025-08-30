Розміри вражають: вчені виявили у мантії Землі колосальний резервуар води

У надрах Землі виявили величезне сховище води, яке може вміщати кількаразовий обсяг усіх світових океанів. Відкриття змінює уявлення про внутрішню будову планети та глобальний водний цикл.

Про це пише Daily Galaxy. Як з’ясували вчені, приблизно на глибині 640 км у так званій перехідній зоні мантії існує водний резервуар. Вода там не рідка — вона "захована" в кристалічній решітці рідкісного мінералу рингвудиту, який утворюється лише за екстремальних умов тиску й температури. Геофізик Стівен Джейкобсен порівнює цей мінерал із губкою, що здатна вбирати й утримувати вологу. Хоча рингвудит містить лише до 1,5% води від своєї маси, у масштабах мантії це означає існування колосальних запасів.

Ще у 2014 році вчені виявили частинку рингвудиту всередині алмаза, винесеного з глибин Землі. Усередині були молекули води — перший прямий доказ її присутності у перехідній зоні. Подальші експерименти підтвердили: мінерал здатний утримувати океани води в надрах планети.

Це відкриття ставить під сумнів поширену гіпотезу про те, що вода на Землю потрапила з комет. Нові дані свідчать, що внутрішній водний резервуар існував від самого моменту формування планети. Тепер науковці говорять не лише про океани, атмосферу й річки, а й про "глибинний водний цикл" — процес, коли вода мільйони років циркулює між надрами та поверхнею через субдукційні зони, вулканізм і мантійні плюми.

Щоб знайти "прихований океан", вчені застосували сейсмічну томографію. Аналізуючи поширення хвиль землетрусів, вони помітили уповільнення сигналів у ділянках, де ймовірно міститься вода. Лабораторні дослідження синтетичного рингвудиту за тиску понад 20 гігапаскалів і температури вище 1200 °C підтвердили здогадку: мінерал справді здатен утримувати величезні обсяги вологи.

