Розгадано загадку ренесансної моди: для чого в XVI-XVII століттях носили об'ємні складчасті коміри

Чи замислювались ви коли-небудь, чому в XVI-XVII століттях люди носили великі білі коміри і чим саме вони здобули таку популярність? Історикиня Емі Боїнгтон у своєму Instagram пояснює, що ці коміри носили не лише чоловіки, а й жінки та діти.

Спочатку, в середині XVI століття, вони були досить маленькими та виконували роль захисту дублету (верхнього одягу чоловіків) від забруднень, які могли виникати під час їжі та пиття. Однак з часом їх розмір і дизайн ставали більш складними.

Коміри були білого кольору, їх виготовляли з лляного батиста та обробляли крохмалем, щоб досягти характерного ефекту. Згодом вони стали окремим елементом одягу, що зав'язувався ззаду.

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Ці коміри символізували багатство та високий статус, оскільки для створення таких бездоганних форм потрібно було докласти чимало зусиль. Особлива складка, відома як вісімка, вимагала значного часу для досягнення ідеальної форми, що свідчило про те, що їх власник був надзвичайно багатим і міг дозволити собі такий розкішний аксесуар.

Чим більше складок у вигляді вісімок, тим багатшою вважалася людина, адже це вимагало ще більше часу та зусиль. Мереживні коміри швидко здобули популярність, оскільки вони дозволяли створювати більш складні деталі. Багатошарові мереживні коміри знову вказували на надзвичайне багатство та модний смак власника.

На початку XVII століття ці великі круглі коміри вийшли з моди, поступившись місцем новим — з декольте. Однак, навіть у цьому новому варіанті, залишалося помітним складне драпірування.

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