Разгадана загадка ренессансной моды: для чего в XVI-XVII веках носили объемные складчатые воротники

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему в XVI-XVII веках люди носили большие белые воротники и чем именно они приобрели такую популярность? Историк Эми Боингтон в своем Instagram объясняет, что эти воротники носили не только мужчины, но и женщины и дети.

Сначала, в середине XVI века, они были маленькими и выполняли роль защиты дублета (верхней одежды мужчин) от загрязнений, которые могли возникать во время еды и питья. Однако с течением времени их размер и дизайн становились более сложными.

Воротники были белого цвета, их изготовляли из льняного батиста и обрабатывали крахмалом, чтобы добиться характерного эффекта. Впоследствии они стали отдельным завязывающимся сзади элементом одежды.

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Эти воротники символизировали богатство и высокий статус, поскольку для создания таких безупречных форм нужно было приложить немало усилий. Особая складка, известная как восьмерка, требовала значительного времени для достижения идеальной формы, что свидетельствовало о том, что их владелец был очень богат и мог позволить себе такой роскошный аксессуар.

Чем больше складок в виде восьмерок, тем богаче считался человек, ведь это требовало еще больше времени и усилий. Кружевные воротники быстро приобрели популярность, поскольку они позволяли создавать более сложные детали. Многослойные кружевные воротники снова указывали на необычайное богатство и модный вкус владельца.

В начале XVII века эти большие круглые воротники вышли из моды, уступив место новому — из декольте. Однако даже в этом новом варианте оставалось заметным сложное драпирование.

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