Розділення Африканського континенту: що чекає планету в разі повного розлому

Африка поступово розколюється через рух тектонічних плит. Всі плити, на яких розташований континент, повільно віддаляються одна від одної, що спричиняє помітні геологічні зміни на поверхні. З часом це може призвести до появи нового океану.

Про це пише Bgr. Регіон, де відбувається цей процес, називають Східно-Африканською рифтовою системою. Дослідники вважають, що в майбутньому східна частина Африки може повністю відокремитися від основного континенту. Хоча процес розділення триває вже мільйони років, зараз його наслідки стають особливо помітними.

Наприклад, у 2005 році в Ефіопії утворилася тріщина завдовжки 35 миль, яка за 10 днів розділила сушу, знищила дороги та сільськогосподарські угіддя. Це неймовірно швидко для геологічних процесів, де подібні зміни зазвичай потребують десятиліть чи століть.

Східно-Африканський розлом і плити під ним залишаються активними мільйони років. Рух плит формував такі геологічні об’єкти, як Велика Рифтова долина, гора Кіліманджаро, озеро Вікторія та Червоне море, і цей процес триває донині.

Сучасні вчені оцінюють, що поділ Африки триватиме ще 5–10 мільйонів років, тож східна частина континенту навряд чи відокремиться найближчим часом. Коли плити розійдуться достатньо, Червоне море та Аденська затока можуть затопити рифтову долину і сформувати новий океан, що розділить частини континенту, наприклад Кенію, Танзанію та Мозамбік, утворивши дрібніші острови або окремі ділянки суші, подібно до Мадагаскару.

Рух плит також спричиняє землетруси, вулканічну активність та повені. Вчені припускають, що подальше розходження плит може супроводжуватися одним із цих катаклізмів.

