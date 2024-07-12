русский
Соціум

Робочий метод: як ефективно замаскувати чорні кола під очима

Ціхоцька Марія

Робочий метод: як ефективно замаскувати чорні кола під очима
За допомогою макіяжу їх можна легко приховати.

Темні кола під очима – проблема, знайома багатьом. І хоча іноді вона може бути пов'язана з втомою чи нестачею сну, часто це просто генетична особливість.

Якщо темні кола вас турбують, не впадайте у відчай! За допомогою макіяжу їх можна легко приховати. Секретом дієвого лайфхаку поділилася користувачка Reddit під ніком Sea-library9139. За її словами, вона підглянула його у професійного візажиста і була вражена його ефективністю.

Отже, вам знадобиться:

  • Коректор помаранчевого кольору
  • Консилер
  • Пудра дрібного помелу

Інструкція:

Нанесіть коректор помаранчевого кольору.

    • Вибирайте коректор відповідно до вашого тону шкіри: для світлої шкіри підійде більш світлий відтінок, для смаглявої – темніший.
    • Важливо, щоб помаранчевий пігмент був досить вираженим.
    • Нанесіть коректор щільним шаром на область темних кіл.
    • Помаранчевий колір нейтралізує синій – домінантний колір темних кіл, роблячи їх візуально непомітними.

Нанесіть консилер.

    • Вибирайте консилер з щільним покриттям, але легкою текстурою, щоб його не потрібно було наносити занадто багато.
    • Дайте консилеру трохи підсохнути.

Завершіть макіяж пудрою.

    • Вибирайте пудру максимально дрібного помелу.
    • Її завдання – не покрити шкіру, а лише зафіксувати макіяж та надати йому матового оксамитового фінішу.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Соціум