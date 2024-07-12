Рабочий метод: как эффективно замаскировать черные круги под глазами
Темные круги под глазами – проблема, знакомая многим. И хотя иногда она может быть связана с усталостью или недостатком сна, часто это просто генетическая особенность.
Если темные круги вас беспокоят, не отчаивайтесь! С помощью макияжа их легко скрыть. Секретом действенного лайфхака поделилась пользовательница Reddit под ником Sea-library9139. По ее словам, она подсмотрела его у профессионального визажиста и была поражена его эффективностью.
Итак, вам понадобится:
- Корректор оранжевого цвета
- Консиллер
- Пудра мелкого помола
Инструкция:
Нанесите корректор оранжевого цвета.
- Выбирайте корректор в соответствии с вашим тоном кожи: для светлой кожи подойдет более светлый оттенок, для смуглой – более темный.
- Важно, чтобы оранжевый пигмент был достаточно выражен.
- Нанесите корректор плотным слоем на область темных кругов.
- Оранжевый цвет нейтрализует синий – доминантный цвет темных кругов, делая их визуально незаметными.
Нанесите консиллер.
- Выбирайте консиллер с плотным покрытием, но легкой текстурой, чтобы его не нужно было наносить слишком много.
- Дайте консилеру немного подсохнуть.
Завершите макияж пудрой.
- Выбирайте пудру максимально мелкого помола.
- Ее задача – не покрыть кожу, а только зафиксировать макияж и придать ему матовый бархатный финиш.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.
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