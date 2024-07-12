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Рабочий метод: как эффективно замаскировать черные круги под глазами

Цихоцкая Мария

Рабочий метод: как эффективно замаскировать черные круги под глазами
С помощью макияжа их легко скрыть.

Темные круги под глазами – проблема, знакомая многим. И хотя иногда она может быть связана с усталостью или недостатком сна, часто это просто генетическая особенность.

Если темные круги вас беспокоят, не отчаивайтесь! С помощью макияжа их легко скрыть. Секретом действенного лайфхака поделилась пользовательница Reddit под ником Sea-library9139. По ее словам, она подсмотрела его у профессионального визажиста и была поражена его эффективностью.

Итак, вам понадобится:

  • Корректор оранжевого цвета
  • Консиллер
  • Пудра мелкого помола

Инструкция:

Нанесите корректор оранжевого цвета.

    • Выбирайте корректор в соответствии с вашим тоном кожи: для светлой кожи подойдет более светлый оттенок, для смуглой – более темный.
    • Важно, чтобы оранжевый пигмент был достаточно выражен.
    • Нанесите корректор плотным слоем на область темных кругов.
    • Оранжевый цвет нейтрализует синий – доминантный цвет темных кругов, делая их визуально незаметными.

Нанесите консиллер.

    • Выбирайте консиллер с плотным покрытием, но легкой текстурой, чтобы его не нужно было наносить слишком много.
    • Дайте консилеру немного подсохнуть.

Завершите макияж пудрой.

    • Выбирайте пудру максимально мелкого помола.
    • Ее задача – не покрыть кожу, а только зафиксировать макияж и придать ему матовый бархатный финиш.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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