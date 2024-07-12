Робочий метод: як ефективно замаскувати чорні кола під очима
Темні кола під очима – проблема, знайома багатьом. І хоча іноді вона може бути пов'язана з втомою чи нестачею сну, часто це просто генетична особливість.
Якщо темні кола вас турбують, не впадайте у відчай! За допомогою макіяжу їх можна легко приховати. Секретом дієвого лайфхаку поділилася користувачка Reddit під ніком Sea-library9139. За її словами, вона підглянула його у професійного візажиста і була вражена його ефективністю.
Отже, вам знадобиться:
- Коректор помаранчевого кольору
- Консилер
- Пудра дрібного помелу
Інструкція:
Нанесіть коректор помаранчевого кольору.
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- Вибирайте коректор відповідно до вашого тону шкіри: для світлої шкіри підійде більш світлий відтінок, для смаглявої – темніший.
- Важливо, щоб помаранчевий пігмент був досить вираженим.
- Нанесіть коректор щільним шаром на область темних кіл.
- Помаранчевий колір нейтралізує синій – домінантний колір темних кіл, роблячи їх візуально непомітними.
Нанесіть консилер.
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- Вибирайте консилер з щільним покриттям, але легкою текстурою, щоб його не потрібно було наносити занадто багато.
- Дайте консилеру трохи підсохнути.
Завершіть макіяж пудрою.
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- Вибирайте пудру максимально дрібного помелу.
- Її завдання – не покрити шкіру, а лише зафіксувати макіяж та надати йому матового оксамитового фінішу.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.
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