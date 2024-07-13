П'ятибальна магнітна буря накрила Землю на вихідні: що заборонено робити під час сильного шторму
Тиждень закінчується магнітною бурею червоного рівня небезпечності. У суботу, 13 липня, по Землі битиме п'ятибальний геомагнітний шторм.
Буря також триватиме упродовж неділі, 14 липня. За даними сервісу Meteoagent, до понеділка, 15 липня, сила геомагнітних штормів спаде до 3 балів (зелений рівень небезпечності).
Магнітні бурі – це тимчасове посилення магнітного поля Землі, яке може призвести до порушення роботи електросистем, систем зв'язку та негативно впливати на самопочуття людей.
Вплив магнітних бур на людину:
- Головний біль: найпоширеніший симптом, який може супроводжуватися запамороченням, нудотою, блювотою.
- Зміна артеріального тиску: у деяких людей магнітні бурі можуть призвести до підвищення або зниження артеріального тиску.
- Проблеми зі сном: можуть виникати безсоння, сонливість.
- Погіршення самопочуття та загострення хронічних захворювань.
Як захиститися від магнітних бур:
- Уникайте стресу, оскільки він може посилити негативний вплив магнітних бур.
- Спіть більше: сон допомагає організму відновитися після впливу магнітних бур.
- Правильно харчуйтеся: треба вживати багато овочів і фруктів, пити чисту воду.
- Знизьте фізичні навантаження.
Вітаміни групи B та магній можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур. Якщо у вас є хронічні захворювання, рекомендується проконсультуватися з лікарем про можливість прийому ліків під час магнітних бур.
Раніше ми повідомляли, що Сонце-зомбі одного разу може розірвати Землю.
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