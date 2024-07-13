П'ятибальна магнітна буря накрила Землю на вихідні: що заборонено робити під час сильного шторму

Тиждень закінчується магнітною бурею червоного рівня небезпечності. У суботу, 13 липня, по Землі битиме п'ятибальний геомагнітний шторм.

Буря також триватиме упродовж неділі, 14 липня. За даними сервісу Meteoagent, до понеділка, 15 липня, сила геомагнітних штормів спаде до 3 балів (зелений рівень небезпечності).

Графік магнітних бур на липень. Джерело: meteoagent.com Графік магнітних бур на липень. Джерело: meteoagent.com

Магнітні бурі – це тимчасове посилення магнітного поля Землі, яке може призвести до порушення роботи електросистем, систем зв'язку та негативно впливати на самопочуття людей.

Вплив магнітних бур на людину:

Головний біль: найпоширеніший симптом, який може супроводжуватися запамороченням, нудотою, блювотою.

Зміна артеріального тиску: у деяких людей магнітні бурі можуть призвести до підвищення або зниження артеріального тиску.

Проблеми зі сном: можуть виникати безсоння, сонливість.

Погіршення самопочуття та загострення хронічних захворювань.

Як захиститися від магнітних бур:

Уникайте стресу, оскільки він може посилити негативний вплив магнітних бур.

Спіть більше: сон допомагає організму відновитися після впливу магнітних бур.

Правильно харчуйтеся: треба вживати багато овочів і фруктів, пити чисту воду.

Знизьте фізичні навантаження.

Вітаміни групи B та магній можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур. Якщо у вас є хронічні захворювання, рекомендується проконсультуватися з лікарем про можливість прийому ліків під час магнітних бур.

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