П'ятибальна магнітна буря битиме по Землі 11 червня: як підготуватися
У вівторок, 11 червня, Землю накрила п'ятибальна магнітна буря. У цей час люди можуть відчувати погіршення самопочуття та головні болі.
За даними сервісу Meteoagent, надалі метеошторми мають ненадовго стихнути.
Читайте також: Чи є зв‘язок між магнітними бурями та поганим самопочуттям: лікар дав відповідь
Як покращити самопочуття під час магнітних бур
Для кращого самопочуття в такі небезпечні дні, треба дотримуватися простих правил:
- Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю. Постарайтеся відмовитися від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.
- Надавайте перевагу сезонним овочам, фруктам та зелені, менше – смаженої, гострої та жирної їжі.
- Обирайте прогулянки на свіжому повітря, ходіть пішки та займайтеся спортом.
- Регулярно провітрюйте кімнату, а перед сном приймайте контрастний душ.
- Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.
Раніше ми повідомляли, чому від негоди та магнітних бур болить голова.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!