П'ятибальна магнітна буря битиме по Землі 11 червня: як підготуватися

У вівторок, 11 червня, Землю накрила п'ятибальна магнітна буря. У цей час люди можуть відчувати погіршення самопочуття та головні болі.

За даними сервісу Meteoagent, надалі метеошторми мають ненадовго стихнути.

Коли магнітні бурі. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Коли магнітні бурі. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Для кращого самопочуття в такі небезпечні дні, треба дотримуватися простих правил:

Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю. Постарайтеся відмовитися від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

Надавайте перевагу сезонним овочам, фруктам та зелені, менше – смаженої, гострої та жирної їжі.

Обирайте прогулянки на свіжому повітря, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Регулярно провітрюйте кімнату, а перед сном приймайте контрастний душ.

Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

Раніше ми повідомляли, чому від негоди та магнітних бур болить голова.

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