Птахи залишаються зимувати в Україні: що сталося з природним феноменом

Частина пернатих в Україні зазвичай долає тисячі кілометрів, аби провести зиму в теплих країнах. Однак за останні десятиліття деякі види змінили свої звички й більше не мігрують у таких масштабах.

Як зазначив орнітолог Василь Костюшин у коментарі Телеграфу, яскравим прикладом є граки. "Раніше наші популяції граків відлітали на південь на зимівлю, а натомість у Київ та інші регіони прилітали зграї з північних широт", – пояснив він.

Сьогодні ж такої активної міграції майже не фіксують. Птахи залишаються зимувати, адже знаходять достатньо їжі, що є ключовим фактором їхнього виживання. Завдяки розширеній кормовій базі у міста перебираються навіть ті види, які раніше не були для них типовими, зокрема горлиці та кільчасті голуби.

Читайте також: Можуть жити до 200 років: науковці розкрили таємниці унікальних арктичних ссавців

"Холод не є критичним для багатьох птахів – їх рятує висока температура тіла. Найважливіше для них – наявність їжі", – підсумував Костюшин.

Тепер граків можна побачити у містах двічі на рік – восени та навесні, адже вони формують кілька різних зграй. Крім того, під час снігопадів птахи масово переміщуються із сільських територій, де важче дістати корм.

Як зауважує експерт, чисельність цих популяцій помітно скорочують хімікати, що застосовуються в аграрному виробництві. Через це багато видів залишили свої звичні ареали або втратили характерні для них риси. Натомість у містах, де птахи харчуються переважно на смітниках, колонії залишаються відносно стабільними.

Раніше ми розповідали, що у джунглях зафіксували унікального хижака.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!