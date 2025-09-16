Вважався зниклим: у джунглях зафіксували унікального хижака (фото)

На півдні Таїланду вперше за багато років вдалося зафіксувати надзвичайно рідкісну азійську золоту кішку, відому також як катопума темінка. Камера-пастка, встановлена у національному парку Кхао Луанг, зафіксувала, як тварина неквапливо прогулюється стежкою. Для вчених це стало справжньою сенсацією, адже вид вважався майже зниклим у цьому регіоні, а підтверджених спостережень не було вже багато років.

Про це пише indiandefencereview.com. Кадри, оприлюднені Департаментом національних парків Таїланду, відновили надію на збереження цього уразливого хижака. За словами біологів, такі докази мають величезне значення, адже дають підтвердження існування популяції там, де її вже не очікували побачити. Прауін Чумсай, один із учасників програми моніторингу, зазначив, що нові дані відкривають простір для подальших заходів з охорони середовища існування, які раніше навіть не розглядалися.

Азійська золота кішка. Джерело: Скриншот

Золота кішка, попри назву, може мати різне забарвлення — від насиченого рудого до чорного чи плямистого. Її нічний спосіб життя та схильність уникати людей ускладнюють спостереження, тож науковці мають дуже обмежену інформацію про цей вид. За оцінками, у дикій природі залишилося менше ніж сім тисяч особин, і точні дані отримати надзвичайно важко.

Фахівці наголошують, що збереження виду ускладнюється через незаконну вирубку лісів і браконьєрство. Попит на хутро та забобонні уявлення про лікувальні властивості тварини підживлюють торгівлю на чорному ринку. У Таїланді закони посилилися, проте контроль у віддалених районах досі слабкий.

