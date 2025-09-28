Птицы остаются зимовать в Украине: что случилось с природным феноменом

Часть пернатых в Украине обычно одолевает тысячи километров, чтобы провести зиму в теплых странах. Однако в последние десятилетия некоторые виды изменили свои привычки и больше не мигрируют в таких масштабах.

Как отметил орнитолог Василий Костюшин в комментарии Телеграфу, ярким примером являются грачи. "Раньше наши популяции грачей улетали на юг на зимовку, а в Киев и другие регионы прилетали стаи с северных широт", – пояснил он.

Сегодня такой активной миграции почти не фиксируют. Птицы остаются зимовать, ведь находят достаточно пищи, что является ключевым фактором их выживания. Благодаря расширенной кормовой базе города перебираются даже те виды, которые раньше не были для них типичными, в частности горлицы и кольчатые голуби.

Читайте также: Могут жить до 200 лет: ученые раскрыли тайны уникальных арктических млекопитающих

"Холод не критичен для многих птиц – их спасает высокая температура тела. Самое важное для них – наличие пищи", – подытожил Костюшин.

Теперь грачей можно увидеть в городах дважды в год – осенью и весной, ведь они формируют несколько разных стай. Кроме того, в снегопады птицы массово перемещаются с сельских территорий, где труднее достать корм.

Как отмечает эксперт, численность этих популяций заметно сокращают применяемые в аграрном производстве химикаты. Поэтому многие виды оставили свои привычные ареалы или утратили характерные для них черты. В городах, где птицы питаются преимущественно на свалках, колонии остаются относительно стабильными.

Раньше мы рассказывали, что в джунглях зафиксировали уникального хищника.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!