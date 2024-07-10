Просте добриво зробить газон зеленішим та густішим: поради садівників

Багато хто прагне отримати пишну темно-зелену траву на газоні. Добриво – це не лише сприяння росту трави, а й догляд за територією.

Однак не обов'язково купувати магазинне добриво. Експерти натомість радять зробити домашній варіант з кавової гущі, повідомляє Express.co.uk.

Багату азотом кавову гущу можна посипати на газон або змішати з водою. Для цього потрібно перемішати близько 200 грамів кавової гущі та близько 20 літрів води.

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Здоровий ріст трави стимулює не кофеїн, а азот, фосфор і мікроелементи, які містяться в кавовій гущі. На відміну від синтетичного добрива, неправильне внесення якого може мати катастрофічні наслідки, як-от спалювання газону або забруднення води через стікання, кавова гуща не має такого негативного впливу.

Вони також є добривами з повільним вивільненням, протилежними більшості синтетичних продуктів. Це дозволяє газону довше отримувати користь від поживних речовин, забезпечуючи зеленіший та пишніший газон.

Повторно застосовуйте добриво для газону з кавовою меленою кожні місяць або два після цього, щоб сприяти густому зеленому газону.

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