Переваги та недоліки парової праски: на що звернути увагу
Прасувальні парові системи складаються із спеціальної дошки, праски та парогенератора. Головна особливість полягає саме в особливій прасувальній поверхні – вона здатна витримувати парові удари високої потужності.
Деякі моделі оснащуються додатковими функціями, наприклад, всмоктування повітря, додатковий підігрів поверхні, видалення вологи. UAportal допоможе розібратися з особливостями цих систем, розглядаючи їх плюси та мінуси.
Переваги
- Можливість роботи з будь-яким текстилем, включаючи делікатні тканини та матеріали.
- Висока ефективність та ретельне розгладжування навіть найскладніших конструкцій.
- Вимкнення та включення пари – для регулювання якості обробки матеріалів.
- Швидка освіта великого обсягу пари – за рахунок вбудованого парогенератора.
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Недоліки
- Вартість. Вона в рази вища за найдорожчі праски.
- Великі габарити, що потребують достатнього місця для зберігання та безпосередньої експлуатації.
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