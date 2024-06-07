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Преимущества и недостатки парового утюга: на что обратить внимание

Марина Грамович

Паровой утюг
Особенности парового утюга. Источник: UAportal

Гладильные паровые системы состоят из специальной доски, утюга и парогенератора. Главная особенность заключается именно в особой гладильной поверхности – она способна выдерживать паровые удары высокой мощности.

Некоторые модели оснащаются дополнительными функциями, например всасывание воздуха, дополнительный подогрев поверхности, удаление влаги. UAportal поможет разобраться с особенностями этих систем, рассматривая их плюсы и минусы.

Преимущества

  • Возможность работы с любым текстилем, включая деликатные ткани и материалы.
  • Высокая эффективность и тщательное разглаживание даже самых сложных конструкций.
  • Выключение и включение пара – для регулирования качества обработки материалов.
  • Быстрое образование большого объема пара – за счет встроенного парогенератора.

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Недостатки

  • Стоимость. Она в разы выше самых дорогих утюгов.
  • Большие габариты, требующие достаточного места для хранения и непосредственной эксплуатации.

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