Переваги та недоліки парової праски: на що звернути увагу

Прасувальні парові системи складаються із спеціальної дошки, праски та парогенератора. Головна особливість полягає саме в особливій прасувальній поверхні – вона здатна витримувати парові удари високої потужності.

Деякі моделі оснащуються додатковими функціями, наприклад, всмоктування повітря, додатковий підігрів поверхні, видалення вологи. UAportal допоможе розібратися з особливостями цих систем, розглядаючи їх плюси та мінуси.

Переваги

Можливість роботи з будь-яким текстилем, включаючи делікатні тканини та матеріали.

Висока ефективність та ретельне розгладжування навіть найскладніших конструкцій.

Вимкнення та включення пари – для регулювання якості обробки матеріалів.

Швидка освіта великого обсягу пари – за рахунок вбудованого парогенератора.

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Недоліки

Вартість. Вона в рази вища за найдорожчі праски.

Великі габарити, що потребують достатнього місця для зберігання та безпосередньої експлуатації.

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