Посеред озера Тітікака знайшли поселення 3500 року до н.е. (фото)

Під час археологічних досліджень на Острів Сонця в акваторії озеро Тітікака вчені виявили сліди дуже давнього поселення. Сучасні аналізи засвідчили, що люди могли жити тут ще близько 3500 року до н. е.

Про це пише Arkeonews. Ключові дані отримано з пам’ятки Чуксукуллу, яку досліджували раніше, але нещодавно повторно проаналізували із застосуванням новітніх методів. Зокрема, науковці використали прискорювальну мас-спектрометрію для датування обвуглених органічних залишків. Результати показали, що вони належать до періоду приблизно між 3635 і 3381 роками до н. е., що підтверджує заселення острова ще в IV тисячолітті до нашої ери.

Це відкриття робить цю локацію однією з найдавніших заселених у регіоні Тітікаки та свідчить, що люди освоїли пересування озером значно раніше, ніж вважалося. Важливу роль відіграє і географія: навіть при зниженні рівня води острів залишався відокремленим від материка, тому дістатися до нього можна було лише водним шляхом.

На думку дослідників, давні мешканці використовували човни для перевезення людей і вантажів. Це означає, що поселення не було ізольованим, а входило до ширшої системи пересування та обміну.

Знайдені артефакти підтверджують цю гіпотезу. Серед них — обсидіан, кварц і різні види кременю, які не зустрічаються на самому острові. Це свідчить про існування розвинених торговельних зв’язків і обміну на значні відстані. Таким чином, водні маршрути могли відігравати важливу роль у регіоні значно раніше, ніж припускали раніше.

Читайте также: У Польщі знайшли залишки середньовічного поселення: чим цікаве (фото)

Шари поселення також показують, що люди поверталися сюди протягом тривалого часу, хоча постійних споруд не виявлено. Це вказує на напівосілий спосіб життя. Мешканці активно використовували місцеві ресурси — рибу, рослини та інші природні багатства, зокрема з багатої на їжу затоки Чалла.

Додатково виявлені фрагменти кераміки, датовані XII–X століттями до н. е., свідчать про культурні контакти з материком. Стилістика цих виробів збігається з континентальними зразками, що підтверджує регулярну взаємодію між ізольованими територіями.

Загалом це дослідження не лише уточнює хронологію заселення регіону, а й змінює уявлення про розвиток давніх суспільств в Андах. Воно демонструє, що люди вже тоді були мобільними, володіли навичками навігації та підтримували широкі контакти.

Нагадаємо, у Німеччині знайшли найстаріший пістолет.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!