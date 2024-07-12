Популярний мультсеріал 'Рік і Морті' став аніме: вже вийшов трейлер (відео)

У розділі новинок кінобізнесу з'явилася довгоочікувана новина для шанувальників "Рік і Морті". Adult Swim представив новий трейлер спін-оффу популярного мультсеріалу, виконаного у форматі аніме.

Прем'єра першого сезону, що складатиметься з 10 епізодів, відбудеться 15 серпня. Варіант з японським озвученням з'явиться 17 серпня.

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Режисером аніме став Такасі Сано, відомий своєю роботою над "Баштою Бога". Синопсис шоу обіцяє захопливі пригоди: Рік відпочиває в псевдосвіті між мультивсесвітами, Саммер допомагає Космічній Бет боротися зі злою Галактичною Федерацією, а Морті закохується в загадкову дівчину, яка виявляється атемпоральною істотою.

Кадри з аніме про Ріка та Морті. Джерело: Скриншот з відео adultswim Кадри з аніме про Ріка та Морті. Джерело: Скриншот з відео adultswim

Кадри з аніме про Ріка та Морті. Джерело: Скриншот з відео adultswim Кадри з аніме про Ріка та Морті. Джерело: Скриншот з відео adultswim

Кадри з аніме про Ріка та Морті. Джерело: Скриншот з відео adultswim Кадри з аніме про Ріка та Морті. Джерело: Скриншот з відео adultswim

Кадри з аніме про Ріка та Морті. Джерело: Скриншот з відео adultswim Кадри з аніме про Ріка та Морті. Джерело: Скриншот з відео adultswim

Кадри з аніме про Ріка та Морті. Джерело: Скриншот з відео adultswim Кадри з аніме про Ріка та Морті. Джерело: Скриншот з відео adultswim

Кадри з аніме про Ріка та Морті. Джерело: Скриншот з відео adultswim Кадри з аніме про Ріка та Морті. Джерело: Скриншот з відео adultswim

Озвучення персонажів у "Рік і Морті: Аніме" виконали Джо Деніелс, Габріель Регоджо, Донна Белла Літтон та інші відомі актори. Трейлер, доступний на каналі Adult Swim, показує всіх улюблених героїв з оригінального мультсеріалу, які, у звичному для себе стилі, потрапляють у різні колотнечі. Відео пародує різні японські аніме, використовуючи характерні звукові ефекти та яскраві фарби.

Rick and Morty: The Anime було анонсовано ще навесні 2023 року, але довгий час матеріали з майбутнього мультсеріалу обмежувалися лише короткими уривками. Очікується, що продовження оригінального шоу з'явиться у 2025 році.

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