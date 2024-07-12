Популярный мультсериал ''Рик и Морти'' стал аниме: уже вышел трейлер (видео)

В разделе новинок кинобизнеса появилась долгожданная новость для поклонников "Рик и Морти". Adult Swim представил новый трейлер спин-оффа популярного мультсериала, исполненного в формате аниме.

Премьера первого сезона состоит из 10 эпизодов состоится 15 августа. Вариант с японским озвучением появится 17 августа.

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Режиссером аниме стал Такаси Сано, известный своей работой над "Башней Бога". Синопсис шоу обещает увлекательные приключения: Рик отдыхает в псевдосвете между мультивселенными, Саммер помогает Космической Бет бороться со злой Галактической Федерацией, а Морти влюбляется в загадочную девушку, которая оказывается атемпоральным существом.

Кадры из аниме о Рике и Морте. Источник: Скриншот из видео adultswim

Кадры из аниме о Рике и Морте. Источник: Скриншот из видео adultswim

Кадры из аниме о Рике и Морте. Источник: Скриншот из видео adultswim

Кадры из аниме о Рике и Морте. Источник: Скриншот из видео adultswim

Кадры из аниме о Рике и Морте. Источник: Скриншот из видео adultswim

Кадры из аниме о Рике и Морте. Источник: Скриншот из видео adultswim

Озвучку персонажей в "Рик и Морти: Аниме" исполнили Джо Дэниелс, Габриэль Регоджо, Донна Белла Литтон и другие известные актеры. Трейлер, доступный на канале Adult Swim, показывает всех любимых героев из оригинального мультсериала, которые, в привычном для себя стиле, попадают в разные потасовки. Видео пародирует разные японские аниме, используя характерные звуковые эффекты и яркие краски.

Rick and Morty: The Anime был анонсирован еще весной 2023 года, но долгое время материалы из будущего мультсериала ограничивались лишь короткими отрывками. Ожидается, что продолжение оригинального шоу появится в 2025 году.

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