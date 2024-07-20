Корисний крем-суп з кабачків: як приготувати

Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо корисну та дуже смачну страву - КРЕМ-СУП З КАБАЧКІВ. Цей суп обожнюють як дорослі, так і діти. Обов’язково приготуйте для своєї родини.

Крем-суп з кабачків

300 г цибулі (2 шт.)

150 г моркви (1 шт.)

300 г картоплі (3 шт.)

1 кг кабачків (4 шт.)

3 зубчика часнику

150 г плавленого сиру

рослинна олія та вершкове масло (для смаження)

сіль (за смаком)

петрушка

Приготуємо крем-суп з кабачків:

Нарізаємо дрібно цибулю та часник.

Моркву нарізаємо або натираємо на терці.

Очищуємо кабачки, картоплю та нарізаємо невеликими шматочками.

На суміші рослинної олії і вершкового масла смажимо цибулю та часник.

Коли цибуля стане прозорою та трішки золотавою, додаємо моркву, картоплю, кабачки.

Заливаємо воду, щоб вона майже покрила овочі. Солимо.

Накриваємо кришкою та лишаємо на повільному вогні на 30 хвилин.

Додаємо натертий плавлений сир. Перемішуємо та залишаємо на повільному вогні ще на 5 хвилин.

Пробиваємо крем-суп занурювальним блендером до однорідної консистенції.

На цьому етапі доводимо крем-суп до смаку, при потребі, додаємо сіль.

Крем-суп можна подавати з сухариками, обсмаженим беконом та петрушкою.

Смачного!