Полезный крем-суп из кабачков: как приготовить
Друзья, сегодня мы с вами приготовим полезное и вкусное блюдо - КРЕМ-СУП ИЗ КАБАЧКОВ. Этот суп обожают как взрослые, так и дети. Обязательно приготовьте для своей семьи.
Крем-суп из кабачков
300 г лука (2 шт.)
150 г моркови (1 шт.)
300 г картофеля (3 шт.)
1 кг кабачков (4 шт.)
3 зубчика чеснока
150 г плавленого сыра
растительное масло и сливочное масло (для жарки)
соль (по вкусу)
петрушка
Приготовим крем-суп из кабачков:
Нарезаем мелко лук и чеснок.
Морковь нарезаем или натираем на терке.
Очищаем кабачки, картофель и нарезаем небольшими кусочками.
На смеси растительного масла и сливочного масла жарим лук и чеснок.
Когда лук станет прозрачным и немного золотистым, добавляем морковь, картофель, кабачки.
Заливаем воду, чтобы она почти покрыла овощи. Солим.
Накрываем крышкой и оставляем медленном огне на 30 минут.
Добавляем натертый сыр. Перемешиваем и оставляем медленном огне еще на 5 минут.
Пробиваем крем-суп погружным блендером до однородной консистенции.
На этом этапе доводим крем-суп по вкусу, при необходимости добавляем соль.
Крем-суп можно подавать с сухариками, обжаренным беконом и петрушкой.
Приятного аппетита!