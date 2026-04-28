Під замком Скарборо в Англії виявили ядерний бункер часів холодної війни (фото)

Під мурами 900-річного замку Скарборо археологи зробили несподіване відкриття — знайшли ядерний бункер часів Холодної війни. Знахідка поєднала середньовічну історію фортеці з напруженою епохою XX століття.

Про це повідомляє Daily Galaxy. Підземну споруду звели у 1963 році як частину мережі спостережних пунктів Королівського корпусу спостерігачів.

Такі об’єкти створювали по всій Великій Британії для фіксації можливих ядерних вибухів і оцінки наслідків атаки. У той період у країні діяло понад 1500 подібних пунктів, де служили близько 20 тисяч добровольців.

Бункер у Скарборо використовували недовго — лише до 1968 року. Після цього його закрили, засипали землею, а точне місце розташування з часом загубилося, хоча сам замок залишався популярною туристичною пам’яткою.

Представник English Heritage Кевін Бут пояснив, що вибір цієї локації був цілком логічним, адже мис Скарборо століттями виконував роль стратегічного спостережного пункту.

За його словами, ця територія використовувалася ще з бронзової доби, пізніше тут діяла римська сигнальна станція, середньовічний замок, артилерійська батарея часів Першої світової війни, а у 1960-х роках — бетонний бункер для контролю можливої ядерної загрози.

Щоб знайти об’єкт, дослідники поєднали архівні документи із сучасними методами пошуку. Розкопки стартували на початку березня, і вже за два дні археологам вдалося виявити вхід до споруди.

Оскільки старі карти лише приблизно вказували місце розташування, команда використовувала георадар для пошуку бетонної конструкції під землею.

Після відкриття входу всередину спустили камери, які показали, що бункер залишився герметичним і добре зберігся.

Усередині споруда має типове планування командного центру: диспетчерську з обладнанням для моніторингу, приміщення зв’язку та кімнати відпочинку для персоналу, який міг працювати позмінно.

Бункер був пристосований до автономного існування в умовах ядерної катастрофи. Тут не було вікон, зате діяли системи очищення повітря, запаси води приблизно на місяць, каналізація та робочі зони для тривалого перебування під землею.

Кевін Бут зазначив, що це відкриття важливе не лише для історії замку Скарборо, а й для розуміння того, як Велика Британія готувалася до потенційної ядерної загрози в період Холодної війни.

