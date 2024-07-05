Чому вибухають зарядні станції у помешканнях та як цьому запобігти: пояснення експерта

В Україні почастішали випадки вибухів зарядних станцій у квартирах. Це пов'язано з низкою факторів, зокрема з нехтуванням правилами безпеки та використанням неякісного обладнання. Бренд-менеджер компанії з продажу зарядних станцій Сергій Сілін пояснив, чому вибухають зарядні станції в квартирах.

Чому вибухають зарядні станції?

Перегрів: Акумуляторні батареї не справляються з охолодженням у спеку, особливо при потужній роботі станції. Це може призвести до перегріву та вибуху.

Акумуляторні батареї не справляються з охолодженням у спеку, особливо при потужній роботі станції. Це може призвести до перегріву та вибуху. Неякісні комплектуючі: Використання несертифікованих інверторів, перероблених автомобільних акумуляторів або пошкоджених елементів з електромобілів значно підвищує ризик вибуху.

Використання несертифікованих інверторів, перероблених автомобільних акумуляторів або пошкоджених елементів з електромобілів значно підвищує ризик вибуху. Неправильна експлуатація: Перевантаження станції, використання її в занадто вологих приміщеннях або порушення інструкції з експлуатації також може призвести до трагедії.

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Як уникнути вибуху?

Купуйте сертифіковані зарядні станції: Переконайтеся, що станція має сертифікат відповідності українським стандартам та куплена у офіційного представника.

Переконайтеся, що станція має сертифікат відповідності українським стандартам та куплена у офіційного представника. Не економте: Не намагайтеся заощадити, купуючи дешеві або несертифіковані зарядні станції та комплектуючі. Це може коштувати вам життя.

Не намагайтеся заощадити, купуючи дешеві або несертифіковані зарядні станції та комплектуючі. Це може коштувати вам життя. Дотримуйтесь правил експлуатації: Використовуйте станцію лише за призначенням, дотримуйтесь інструкції виробника та не перевантажуйте її.

Використовуйте станцію лише за призначенням, дотримуйтесь інструкції виробника та не перевантажуйте її. Забезпечте охолодження: Розміщуйте станцію в прохолодному, добре провітрюваному місці, далеко від прямих сонячних променів та джерел тепла.

Розміщуйте станцію в прохолодному, добре провітрюваному місці, далеко від прямих сонячних променів та джерел тепла. Не залишайте станцію без нагляду: Не залишайте зарядну станцію без нагляду під час роботи.

Не залишайте зарядну станцію без нагляду під час роботи. Слухайте поради фахівців: Не ігноруйте рекомендації щодо безпечного використання зарядних станцій від ДСНС та інших компетентних органів.

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