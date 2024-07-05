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Почему взрываются зарядные станции в помещениях и как это предотвратить: объяснение эксперта

Цихоцкая Мария

Почему взрываются зарядные станции в помещениях и как это предотвратить: объяснение эксперта
В Украине участились случаи взрывов зарядных станций в квартирах.

В Украине стали чаще случаи взрывов зарядных станций в квартирах. Это связано с рядом факторов, в частности, с пренебрежением правилами безопасности и использованием некачественного оборудования. Бренд-менеджер компании по продажам зарядных станций Сергей Силин объяснил, почему взрываются зарядные станции в квартирах.

Почему взрываются зарядные станции?

  • Перегрев: Аккумуляторы не справляются с охлаждением в жару, особенно при мощной работе станции. Это может привести к перегреву и взрыву.
  • Некачественные комплектующие: Использование несертифицированных инверторов, переработанных автомобильных аккумуляторов или поврежденных элементов электромобилей значительно повышает риск взрыва.
  • Неправильная эксплуатация: Перегрузка станции, использование ее в слишком влажных помещениях или нарушение инструкции по эксплуатации может привести к трагедии.

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Как избежать взрыва?

  • Купите сертифицированные зарядные станции: Убедитесь, что станция имеет сертификат соответствия украинским стандартам и куплена у официального представителя.
  • Не экономьте: Не пытайтесь сэкономить, покупая дешевые или несертифицированные зарядные станции и комплектующие. Это может стоить вам жизнь.
  • Соблюдайте правила эксплуатации: Используйте станцию только по назначению, следуйте инструкциям изготовителя и не перегружайте ее.
  • Обеспечьте охлаждение: Размещайте станцию в прохладном, хорошо проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
  • Не оставляйте станцию без присмотра: Не оставляйте зарядную станцию без присмотра во время работы.
  • Слушайте советы специалистов: Не игнорируйте рекомендации по безопасному использованию зарядных станций от ГСЧС и других компетентных органов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.

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