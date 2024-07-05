Почему взрываются зарядные станции в помещениях и как это предотвратить: объяснение эксперта

В Украине стали чаще случаи взрывов зарядных станций в квартирах. Это связано с рядом факторов, в частности, с пренебрежением правилами безопасности и использованием некачественного оборудования. Бренд-менеджер компании по продажам зарядных станций Сергей Силин объяснил, почему взрываются зарядные станции в квартирах.

Почему взрываются зарядные станции?

Перегрев: Аккумуляторы не справляются с охлаждением в жару, особенно при мощной работе станции. Это может привести к перегреву и взрыву.

Аккумуляторы не справляются с охлаждением в жару, особенно при мощной работе станции. Это может привести к перегреву и взрыву. Некачественные комплектующие: Использование несертифицированных инверторов, переработанных автомобильных аккумуляторов или поврежденных элементов электромобилей значительно повышает риск взрыва.

Использование несертифицированных инверторов, переработанных автомобильных аккумуляторов или поврежденных элементов электромобилей значительно повышает риск взрыва. Неправильная эксплуатация: Перегрузка станции, использование ее в слишком влажных помещениях или нарушение инструкции по эксплуатации может привести к трагедии.

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Как избежать взрыва?

Купите сертифицированные зарядные станции: Убедитесь, что станция имеет сертификат соответствия украинским стандартам и куплена у официального представителя.

Убедитесь, что станция имеет сертификат соответствия украинским стандартам и куплена у официального представителя. Не экономьте: Не пытайтесь сэкономить, покупая дешевые или несертифицированные зарядные станции и комплектующие. Это может стоить вам жизнь.

Соблюдайте правила эксплуатации: Используйте станцию только по назначению, следуйте инструкциям изготовителя и не перегружайте ее.

Используйте станцию только по назначению, следуйте инструкциям изготовителя и не перегружайте ее. Обеспечьте охлаждение: Размещайте станцию в прохладном, хорошо проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.

Размещайте станцию в прохладном, хорошо проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Не оставляйте станцию без присмотра: Не оставляйте зарядную станцию без присмотра во время работы.

Не оставляйте зарядную станцию без присмотра во время работы. Слушайте советы специалистов: Не игнорируйте рекомендации по безопасному использованию зарядных станций от ГСЧС и других компетентных органов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.

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