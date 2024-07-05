Чому вибухають зарядні станції у помешканнях та як цьому запобігти: пояснення експерта
В Україні почастішали випадки вибухів зарядних станцій у квартирах. Це пов'язано з низкою факторів, зокрема з нехтуванням правилами безпеки та використанням неякісного обладнання. Бренд-менеджер компанії з продажу зарядних станцій Сергій Сілін пояснив, чому вибухають зарядні станції в квартирах.
Чому вибухають зарядні станції?
- Перегрів: Акумуляторні батареї не справляються з охолодженням у спеку, особливо при потужній роботі станції. Це може призвести до перегріву та вибуху.
- Неякісні комплектуючі: Використання несертифікованих інверторів, перероблених автомобільних акумуляторів або пошкоджених елементів з електромобілів значно підвищує ризик вибуху.
- Неправильна експлуатація: Перевантаження станції, використання її в занадто вологих приміщеннях або порушення інструкції з експлуатації також може призвести до трагедії.
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Як уникнути вибуху?
- Купуйте сертифіковані зарядні станції: Переконайтеся, що станція має сертифікат відповідності українським стандартам та куплена у офіційного представника.
- Не економте: Не намагайтеся заощадити, купуючи дешеві або несертифіковані зарядні станції та комплектуючі. Це може коштувати вам життя.
- Дотримуйтесь правил експлуатації: Використовуйте станцію лише за призначенням, дотримуйтесь інструкції виробника та не перевантажуйте її.
- Забезпечте охолодження: Розміщуйте станцію в прохолодному, добре провітрюваному місці, далеко від прямих сонячних променів та джерел тепла.
- Не залишайте станцію без нагляду: Не залишайте зарядну станцію без нагляду під час роботи.
- Слухайте поради фахівців: Не ігноруйте рекомендації щодо безпечного використання зарядних станцій від ДСНС та інших компетентних органів.
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