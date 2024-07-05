Чому вибухають зарядні станції у помешканнях та як цьому запобігти: пояснення експерта

В Україні почастішали випадки вибухів зарядних станцій у квартирах. Це пов'язано з низкою факторів, зокрема з нехтуванням правилами безпеки та використанням неякісного обладнання. Бренд-менеджер компанії з продажу зарядних станцій Сергій Сілін пояснив, чому вибухають зарядні станції в квартирах.

Чому вибухають зарядні станції?

Перегрів: Акумуляторні батареї не справляються з охолодженням у спеку, особливо при потужній роботі станції. Це може призвести до перегріву та вибуху.

Акумуляторні батареї не справляються з охолодженням у спеку, особливо при потужній роботі станції. Це може призвести до перегріву та вибуху. Неякісні комплектуючі: Використання несертифікованих інверторів, перероблених автомобільних акумуляторів або пошкоджених елементів з електромобілів значно підвищує ризик вибуху.

Використання несертифікованих інверторів, перероблених автомобільних акумуляторів або пошкоджених елементів з електромобілів значно підвищує ризик вибуху. Неправильна експлуатація: Перевантаження станції, використання її в занадто вологих приміщеннях або порушення інструкції з експлуатації також може призвести до трагедії.

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Як уникнути вибуху?

Купуйте сертифіковані зарядні станції: Переконайтеся, що станція має сертифікат відповідності українським стандартам та куплена у офіційного представника.

Переконайтеся, що станція має сертифікат відповідності українським стандартам та куплена у офіційного представника. Не економте: Не намагайтеся заощадити, купуючи дешеві або несертифіковані зарядні станції та комплектуючі. Це може коштувати вам життя.

Дотримуйтесь правил експлуатації: Використовуйте станцію лише за призначенням, дотримуйтесь інструкції виробника та не перевантажуйте її.

Використовуйте станцію лише за призначенням, дотримуйтесь інструкції виробника та не перевантажуйте її. Забезпечте охолодження: Розміщуйте станцію в прохолодному, добре провітрюваному місці, далеко від прямих сонячних променів та джерел тепла.

Розміщуйте станцію в прохолодному, добре провітрюваному місці, далеко від прямих сонячних променів та джерел тепла. Не залишайте станцію без нагляду: Не залишайте зарядну станцію без нагляду під час роботи.

Не залишайте зарядну станцію без нагляду під час роботи. Слухайте поради фахівців: Не ігноруйте рекомендації щодо безпечного використання зарядних станцій від ДСНС та інших компетентних органів.

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