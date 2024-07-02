Чому скручується листя у помідорів і як цьому запобігти: городники відповіли

У новому відео на YouTube-каналі "Корисне TV", присвяченому садово-городнім роботам, автор ділиться порадами, що робити, якщо на томатах починає скручуватися листя.

Скручування листя всередину:

Причина: спека.

спека. Пояснення: листя скручується, щоб зменшити випаровування вологи та захистити рослину від перегріву.

листя скручується, щоб зменшити випаровування вологи та захистити рослину від перегріву. Наслідки: уповільнення фотосинтезу, негативний вплив на розвиток плодів.

уповільнення фотосинтезу, негативний вплив на розвиток плодів. Рішення:

Захистити томати від прямих сонячних променів за допомогою сітки для затінення.



Регулярно поливати рослини, щоб забезпечити їх достатньою кількістю вологи.

Скручування листя назовні:

Причина: надлишок вологи.

надлишок вологи. Пояснення: надмірний полив може призвести до застою води в коренях, що негативно впливає на їхню роботу.

надмірний полив може призвести до застою води в коренях, що негативно впливає на їхню роботу. Наслідки: пожовтіння, в'янення листя, уповільнення росту, ризик розвитку грибкових захворювань.

пожовтіння, в'янення листя, уповільнення росту, ризик розвитку грибкових захворювань. Рішення:

Зупинити полив на тиждень, щоб ґрунт встиг просохнути.



Перевірити дренажні отвори в горщиках/теплиці, щоб вода не застоювалася.



У майбутньому поливати томати помірно, даючи ґрунту просихати між поливами.

Пам'ятайте: правильний догляд за томатами, включаючи полив, затінення та дотримання режиму удобрення,допоможе вам отримати рясний і якісний урожай.

За садом потрібно доглядати у будь-яку пору року. Важливо не запускати грибні хвороби, вчасно боротися зі шкідниками та лише примножувати врожай.

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