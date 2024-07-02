Чому скручується листя у помідорів і як цьому запобігти: городники відповіли
У новому відео на YouTube-каналі "Корисне TV", присвяченому садово-городнім роботам, автор ділиться порадами, що робити, якщо на томатах починає скручуватися листя.
Скручування листя всередину:
- Причина: спека.
- Пояснення: листя скручується, щоб зменшити випаровування вологи та захистити рослину від перегріву.
- Наслідки: уповільнення фотосинтезу, негативний вплив на розвиток плодів.
- Рішення:
- Захистити томати від прямих сонячних променів за допомогою сітки для затінення.
- Регулярно поливати рослини, щоб забезпечити їх достатньою кількістю вологи.
Скручування листя назовні:
- Причина: надлишок вологи.
- Пояснення: надмірний полив може призвести до застою води в коренях, що негативно впливає на їхню роботу.
- Наслідки: пожовтіння, в'янення листя, уповільнення росту, ризик розвитку грибкових захворювань.
- Рішення:
- Зупинити полив на тиждень, щоб ґрунт встиг просохнути.
- Перевірити дренажні отвори в горщиках/теплиці, щоб вода не застоювалася.
- У майбутньому поливати томати помірно, даючи ґрунту просихати між поливами.
Пам'ятайте: правильний догляд за томатами, включаючи полив, затінення та дотримання режиму удобрення,допоможе вам отримати рясний і якісний урожай.
За садом потрібно доглядати у будь-яку пору року. Важливо не запускати грибні хвороби, вчасно боротися зі шкідниками та лише примножувати врожай.
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