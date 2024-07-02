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Соціум

Чому скручується листя у помідорів і як цьому запобігти: городники відповіли

Ціхоцька Марія

Чому скручується листя у помідорів і як цьому запобігти: городники відповіли
Причина скручування листя може бути у неправильному догляді

У новому відео на YouTube-каналі "Корисне TV", присвяченому садово-городнім роботам, автор ділиться порадами, що робити, якщо на томатах починає скручуватися листя.

Скручування листя всередину:

  • Причина: спека.
  • Пояснення: листя скручується, щоб зменшити випаровування вологи та захистити рослину від перегріву.
  • Наслідки: уповільнення фотосинтезу, негативний вплив на розвиток плодів.
  • Рішення:
    • Захистити томати від прямих сонячних променів за допомогою сітки для затінення.
    • Регулярно поливати рослини, щоб забезпечити їх достатньою кількістю вологи.

Скручування листя назовні:

  • Причина: надлишок вологи.
  • Пояснення: надмірний полив може призвести до застою води в коренях, що негативно впливає на їхню роботу.
  • Наслідки: пожовтіння, в'янення листя, уповільнення росту, ризик розвитку грибкових захворювань.
  • Рішення:
    • Зупинити полив на тиждень, щоб ґрунт встиг просохнути.
    • Перевірити дренажні отвори в горщиках/теплиці, щоб вода не застоювалася.
    • У майбутньому поливати томати помірно, даючи ґрунту просихати між поливами.

Пам'ятайте: правильний догляд за томатами, включаючи полив, затінення та дотримання режиму удобрення,допоможе вам отримати рясний і якісний урожай.

За садом потрібно доглядати у будь-яку пору року. Важливо не запускати грибні хвороби, вчасно боротися зі шкідниками та лише примножувати врожай.

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