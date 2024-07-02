Почему скручиваются листья у помидоров и как это предотвратить: огородники ответили

В новом видео на YouTube-канале " Полезное TV ", посвященном садово-огородным работам, автор делится советами, что делать, если на томатах начинают скручиваться листья.

Скручивание листьев внутрь:

Причина: жара.

жара. Объяснение: листья скручиваются, чтобы уменьшить испарение влаги и защитить растение от перегрева.

листья скручиваются, чтобы уменьшить испарение влаги и защитить растение от перегрева. Замедление фотосинтеза, негативное влияние на развитие плодов.

фотосинтеза, негативное влияние на развитие плодов. Решение:

Защитите томаты от прямых солнечных лучей с помощью сетки для затенения.



Регулярно поливать растения, чтобы обеспечить их достаточное количество влаги.

Скручивание листьев наружу:

Причина: избыток влаги.

Объяснение: чрезмерный полив может привести к застою воды в корнях, что негативно влияет на их работу.

чрезмерный полив может привести к застою воды в корнях, что негативно влияет на их работу. Пожелтение , увядание листьев, замедление роста, риск развития грибковых заболеваний.

, увядание листьев, замедление роста, риск развития грибковых заболеваний. Решение:

Остановить полив на неделю, чтобы почва успел просохнуть.



Проверить дренажные отверстия в горшках/теплице, чтобы вода не застаивалась.



В будущем поливать томаты умеренно, давая почву просыхать между поливами.

Помните: правильный уход за помидорами, включая полив, затенение и соблюдение режима удобрения, поможет вам получить обильный и качественный урожай.

За садом нужно ухаживать в любое время года. Важно не запускать грибные болезни, вовремя бороться с вредителями и только умножать урожай.

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