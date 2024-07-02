Почему скручиваются листья у помидоров и как это предотвратить: огородники ответили
В новом видео на YouTube-канале " Полезное TV ", посвященном садово-огородным работам, автор делится советами, что делать, если на томатах начинают скручиваться листья.
Скручивание листьев внутрь:
- Причина: жара.
- Объяснение: листья скручиваются, чтобы уменьшить испарение влаги и защитить растение от перегрева.
- Замедление фотосинтеза, негативное влияние на развитие плодов.
- Решение:
- Защитите томаты от прямых солнечных лучей с помощью сетки для затенения.
- Регулярно поливать растения, чтобы обеспечить их достаточное количество влаги.
Скручивание листьев наружу:
- Причина: избыток влаги.
- Объяснение: чрезмерный полив может привести к застою воды в корнях, что негативно влияет на их работу.
- Пожелтение, увядание листьев, замедление роста, риск развития грибковых заболеваний.
- Решение:
- Остановить полив на неделю, чтобы почва успел просохнуть.
- Проверить дренажные отверстия в горшках/теплице, чтобы вода не застаивалась.
- В будущем поливать томаты умеренно, давая почву просыхать между поливами.
Помните: правильный уход за помидорами, включая полив, затенение и соблюдение режима удобрения, поможет вам получить обильный и качественный урожай.
За садом нужно ухаживать в любое время года. Важно не запускать грибные болезни, вовремя бороться с вредителями и только умножать урожай.
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