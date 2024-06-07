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Здоров'я

Чому пробіотик та пребіотик необхідні для вашого кишечника

Наталія Самойленко

Чому пробіотик та пребіотик необхідні для вашого кишечника
Чому пробіотик та пребіотик необхідні для вашого кишечника
  •  – це корисні бактерії, які підтримують кишечник здоровим. Його можна отримати з харчовими продуктами, а саме:
  •  кефір
  •  квашена капуста
  •  соління
  •  кімчі
  •  комбуча
  •  темпе (ферментований продукт, що готується з соєвих бобів)  
  • – це поживне середовище, яке допомагає пробіотику виживати.  Міститься в:
  •  цибулі
  •  цикорію
  •  часнику
  •  спаржі
  •  бананах
  • артишоках та багато інших.

Ще один з найвідоміших різновидів пребіотиків є олігосахариди людського молока, ключовий компонент грудного молока жінки.

Наш кишківник містить найбільшу кількість мікроорганізмів, завдяки виділенню певних хімічних речовин у кишечнику, бактерії впливають на ділянки заднього, регулюючи роботу центральної нервової системи. А, відтак, бактеріальний баланс може покращувати, а дисбаланс – навпаки, погіршувати ваш настрій та самопочуття.

Включайте у свій раціон правильні пребіотики, необхідні для того, щоб пробіотики могли жити і розмножуватися. Такий синбіотичний стиль харчування допоможе зберегти різноманітність мікробіоми та забезпечить ясний розум, міцний імунітет та здоров’я кишківника!

Джерело:instagram.com

Здоров'я