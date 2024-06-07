Почему пробиотик и пребиотик необходимы для вашего кишечника

– это полезные бактерии, поддерживающие кишечник здоровым. Его можно получить с пищевыми продуктами, а именно:

кефир

квашеная капуста

соление

кимчи

комбуча

темпе (ферментированный продукт, готовящийся из соевых бобов)

– это питательная среда, которая помогает пробиотику выживать. Содержится в:

лука

цикория

чеснока

спаржи

бананах

артишоках и многие другие.

Еще одна из самых известных разновидностей пребиотиков – олигосахариды человеческого молока, ключевой компонент грудного молока женщины.

Наш кишечник содержит наибольшее количество микроорганизмов, благодаря выделению определенных химических веществ в кишечнике, бактерии влияют на участки заднего, регулируя работу центральной нервной системы. Следовательно, бактериальный баланс может улучшать, а дисбаланс – наоборот, ухудшать ваше настроение и самочувствие.

Включайте в свой рацион правильные пребиотики, необходимые для того, чтобы пробиотики могли жить и размножаться. Такой синбиотический стиль питания поможет сохранить разнообразие микробиомы и обеспечит ясный ум, крепкий иммунитет и здоровье кишечника!