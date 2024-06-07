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Почему пробиотик и пребиотик необходимы для вашего кишечника
- – это полезные бактерии, поддерживающие кишечник здоровым. Его можно получить с пищевыми продуктами, а именно:
- кефир
- квашеная капуста
- соление
- кимчи
- комбуча
- темпе (ферментированный продукт, готовящийся из соевых бобов)
- – это питательная среда, которая помогает пробиотику выживать. Содержится в:
- лука
- цикория
- чеснока
- спаржи
- бананах
- артишоках и многие другие.
Еще одна из самых известных разновидностей пребиотиков – олигосахариды человеческого молока, ключевой компонент грудного молока женщины.
Наш кишечник содержит наибольшее количество микроорганизмов, благодаря выделению определенных химических веществ в кишечнике, бактерии влияют на участки заднего, регулируя работу центральной нервной системы. Следовательно, бактериальный баланс может улучшать, а дисбаланс – наоборот, ухудшать ваше настроение и самочувствие.
Включайте в свой рацион правильные пребиотики, необходимые для того, чтобы пробиотики могли жить и размножаться. Такой синбиотический стиль питания поможет сохранить разнообразие микробиомы и обеспечит ясный ум, крепкий иммунитет и здоровье кишечника!