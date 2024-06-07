Чому пробіотик та пребіотик необхідні для вашого кишечника

– це корисні бактерії, які підтримують кишечник здоровим. Його можна отримати з харчовими продуктами, а саме:

кефір

квашена капуста

соління

кімчі

комбуча

темпе (ферментований продукт, що готується з соєвих бобів)

– це поживне середовище, яке допомагає пробіотику виживати. Міститься в:

цибулі

цикорію

часнику

спаржі

бананах

артишоках та багато інших.

Ще один з найвідоміших різновидів пребіотиків є олігосахариди людського молока, ключовий компонент грудного молока жінки.

Наш кишківник містить найбільшу кількість мікроорганізмів, завдяки виділенню певних хімічних речовин у кишечнику, бактерії впливають на ділянки заднього, регулюючи роботу центральної нервової системи. А, відтак, бактеріальний баланс може покращувати, а дисбаланс – навпаки, погіршувати ваш настрій та самопочуття.

Включайте у свій раціон правильні пребіотики, необхідні для того, щоб пробіотики могли жити і розмножуватися. Такий синбіотичний стиль харчування допоможе зберегти різноманітність мікробіоми та забезпечить ясний розум, міцний імунітет та здоров’я кишківника!