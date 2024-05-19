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Суспільство

Чому деякі пенсіонери отримують виплати меншого розміру, ніж їм нараховано

Ігор Романько

Чому частина пенсіонерів одержують менші виплати, ніж їм нарахували
Чому частина пенсіонерів одержують менші виплати, ніж їм нарахували

В Україні частина пенсіонерів отримує не всю суму, яка їм нарахована. Це пов'язано з існуванням максимального розміру пенсії, який встановлений законодавством.

Максимальний розмір пенсії в Україні становить 10 прожиткових мінімумів, що наразі дорівнює 23 610 гривень. Про це пише ПФУ.

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Ця сума включає всі виплати: надбавки, допомогу, індексації та інші доплати, які передбачені законодавством, за винятком окремих доплат.

Якщо загальна сума пенсії з урахуванням усіх доплат перевищує 23 610 гривень, то надбавки обмежуються, щоб загальна виплата не виходила за межі встановленого максимуму.

Важливо:

  • Максимальний розмір пенсії періодично переглядається та збільшується разом із зростанням прожиткового мінімуму.
  • Станом на травень 2024 року нове перерахування пенсій або індексація не передбачені.

Однак у червні 2024 року деякі пенсіонери отримають доплату до основної виплати завдяки віковим надбавкам:

  • Пенсіонерам віком від 70 до 74 років буде виплачено додатково 300 гривень.
  • Для осіб 75-79 років надбавка складе 456 гривень.
  • Пенсіонери старше 80 років отримають 570 гривень.

Важливо:

  • Доплата нараховується автоматично, заяву до Пенсійного фонду подавати не потрібно.
  • Умова отримання доплати: розмір основної пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з українців може отримувати 200 тисяч гривень пенсії.

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