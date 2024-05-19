Чому деякі пенсіонери отримують виплати меншого розміру, ніж їм нараховано

Чому частина пенсіонерів одержують менші виплати, ніж їм нарахували

В Україні частина пенсіонерів отримує не всю суму, яка їм нарахована. Це пов'язано з існуванням максимального розміру пенсії, який встановлений законодавством.

Максимальний розмір пенсії в Україні становить 10 прожиткових мінімумів, що наразі дорівнює 23 610 гривень. Про це пише ПФУ.

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Ця сума включає всі виплати: надбавки, допомогу, індексації та інші доплати, які передбачені законодавством, за винятком окремих доплат.

Якщо загальна сума пенсії з урахуванням усіх доплат перевищує 23 610 гривень, то надбавки обмежуються, щоб загальна виплата не виходила за межі встановленого максимуму.

Важливо:

Максимальний розмір пенсії періодично переглядається та збільшується разом із зростанням прожиткового мінімуму .

та разом із . Станом на травень 2024 року нове перерахування пенсій або індексація не передбачені.

Однак у червні 2024 року деякі пенсіонери отримають доплату до основної виплати завдяки віковим надбавкам:

Пенсіонерам віком від 70 до 74 років буде виплачено додатково 300 гривень .

буде виплачено . Для осіб 75-79 років надбавка складе 456 гривень .

надбавка складе . Пенсіонери старше 80 років отримають 570 гривень.

Важливо:

Доплата нараховується автоматично , заяву до Пенсійного фонду подавати не потрібно .

, . Умова отримання доплати: розмір основної пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з українців може отримувати 200 тисяч гривень пенсії.

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