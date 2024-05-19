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Общество

Почему некоторые пенсионеры получают выплаты меньшего размера, чем им начислено

Игорь Романько

Почему часть пенсионеров получают меньшие выплаты, чем им насчитали
Почему часть пенсионеров получают меньшие выплаты, чем им насчитали

В Украине часть пенсионеров получает не всю начисленную им сумму. Это связано с существованием максимального размера пенсии, установленного законодательством.

Максимальный размер пенсии в Украине составляет 10 прожиточных минимумов, что равняется 23 610 гривен. Об этом пишет ПФУ.

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Эта сумма включает все выплаты : надбавки, пособия, индексации и другие доплаты, предусмотренные законодательством, за исключением отдельных доплат.

Если общая сумма пенсии с учетом всех доплат превышает 23610 гривен, то надбавки ограничиваются, чтобы общая выплата не выходила за пределы установленного максимума.

Важно:

  • Максимальный размер пенсии периодически пересматривается и увеличивается вместе с ростом прожиточного минимума.
  • По состоянию на май 2024 года новое перечисление пенсий или индексация не предусмотрены.

Однако в июне 2024 года некоторые пенсионеры получат доплату к основной выплате благодаря возрастным надбавкам :

  • Пенсионерам в возрасте от 70 до 74 лет будет выплачено дополнительно 300 гривен.
  • Для лиц 75-79 лет надбавка составит 456 гривен.
  • Пенсионеры старше 80 лет получат 570 гривен.

Важно:

  • Доплата начисляется автоматически, заявление в Пенсионный фонд подавать не нужно.
  • Условие получения доплаты : размер основной пенсии не должен превышать 10 340,35 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинцев может получать 200 000 гривен пенсии.

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