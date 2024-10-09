Пальчики оближете: рецепт маринованих грибів на зиму
Хочете порадувати себе та близьких смачними домашніми заготовками? Мариновані гриби – це класика української кухні, яка стане чудовою закускою до будь-якої страви. Цей рецепт допоможе вам легко і швидко заготовити ароматні грибочки на зиму. Про це пише Уніан.
Що нам знадобиться:
- Гриби (підберезовики, підосичники, лисички тощо) – 1 кг
- Часник – 3-4 зубчики
- Вода – 1 літр
- Сіль – 1 столова ложка
- Цукор – 1 чайна ложка
- Оцет 9% – 2,5 столові ложки
- Перець горошком – 5-8 шт.
- Гвоздика – 2-3 шт.
- Лавровий лист – 2-3 шт.
- Листя смородини – 3-4 шт.
- Кріп – 2 парасольки
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Як приготувати:
- Підготовка грибів: Гриби ретельно очистити, промити і нарізати на шматочки.
- Варка грибів: Відварити гриби в підсоленій воді протягом 20 хвилин.
- Приготування маринаду: До відварених грибів додати воду, сіль, цукор, спеції та варити ще 10 хвилин. Потім влити оцет і варити ще 10 хвилин.
- Розкладання по банках: Гарячі гриби з маринадом розкласти по стерилізованих банках, додати в кожну банку по кілька зубчиків часнику.
- Закручування та зберігання: Закатати банки, перевернути догори дном і укутати до повного охолодження. Зберігати в прохолодному темному місці.
Поради:
- Для маринування найкраще підходять молоді гриби.
- Щоб гриби були хрусткими, не переваріть їх.
- Для різноманітності смаку можна додати в маринад інші спеції за смаком.
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