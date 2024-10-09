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Пальчики оближете: рецепт маринованих грибів на зиму

Ціхоцька Марія

Пальчики оближете: рецепт маринованих грибів на зиму
Мариновані гриби – це класика української кухні, яка стане чудовою закускою до будь-якої страви

Хочете порадувати себе та близьких смачними домашніми заготовками? Мариновані гриби – це класика української кухні, яка стане чудовою закускою до будь-якої страви. Цей рецепт допоможе вам легко і швидко заготовити ароматні грибочки на зиму. Про це пише Уніан.

Що нам знадобиться:

  • Гриби (підберезовики, підосичники, лисички тощо) – 1 кг
  • Часник – 3-4 зубчики
  • Вода – 1 літр
  • Сіль – 1 столова ложка
  • Цукор – 1 чайна ложка
  • Оцет 9% – 2,5 столові ложки
  • Перець горошком – 5-8 шт.
  • Гвоздика – 2-3 шт.
  • Лавровий лист – 2-3 шт.
  • Листя смородини – 3-4 шт.
  • Кріп – 2 парасольки

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Як приготувати:

  1. Підготовка грибів: Гриби ретельно очистити, промити і нарізати на шматочки.
  2. Варка грибів: Відварити гриби в підсоленій воді протягом 20 хвилин.
  3. Приготування маринаду: До відварених грибів додати воду, сіль, цукор, спеції та варити ще 10 хвилин. Потім влити оцет і варити ще 10 хвилин.
  4. Розкладання по банках: Гарячі гриби з маринадом розкласти по стерилізованих банках, додати в кожну банку по кілька зубчиків часнику.
  5. Закручування та зберігання: Закатати банки, перевернути догори дном і укутати до повного охолодження. Зберігати в прохолодному темному місці.

Поради:

  • Для маринування найкраще підходять молоді гриби.
  • Щоб гриби були хрусткими, не переваріть їх.
  • Для різноманітності смаку можна додати в маринад інші спеції за смаком.

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